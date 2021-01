Négy nap, negyvennégy bevetés

Leggyakrabban ezúttal is a SMURD rohammentőkön szolgálóknak akadt dolguk, ők 27 alkalommal biztosították betegek szállítását, illetve nyújtottak elsősegélyt. A tűzoltókat két alkalommal riasztották, miután száraz növényzet és lakóház is lángra kapott. Utóbbi eset Gelencén történt, Tolvaj Marius szóvivő szerint egy fából készült épület egyik szobájának mennyezete égett ki, és károsult az elektromos hálózat, a falak és a szobában tartott javak is. Mint kiderült, nyílt láng használata, valamint rövidzárlat okozta a bajt. Beszorult ajtók miatt is útra keltek a sürgősségi felügyelőség munkatársai, az említett időszakban három ilyen helyzetben léptek közbe, segítségükkel így két beteghez jutott be az egészségügyi személyzet. (dvk)