Néhány ok a bizakodásra

Hajlamosak vagyunk belekeseredni az életünket gyökeresen megváltoztató koronavírus-járvány okozta újabb és újabb gondokba, a 2021-es esztendő első napjaiban azonban talán nem árt, ha keresünk olyan fejleményeket is, amelyek okot adnak a reményre, erőt a folytatáshoz. Az alábbiakban ezért néhány olyan hírt, várható eseményt szedtünk csokorba, amelyek segíthetnek derűlátóbban tekinteni az új év elé.

Az első és legfontosabb nyilván az oltás. Mostanra már nyilvánvalóvá vált, hogy a járványból csak a védőoltás vezethet ki, ennek hiányában évekig velünk marad(t volna) a betegség és a járvány minden következménye: a bezártság, a karantén, a gazdasági válság stb. Ugyan még visszafogott ütemben, de az immunizálás elkezdődött, van remény arra, hogy hamarosan felgyorsulhat majd a lakosság beoltása, és hamarabb térhet vissza a normalitás az életünkbe.

Nemzetközi, de bennünket is közvetlenül érintő fejlemény, hogy az Európai Unió tagállamai megállapodtak a következő hétéves költségvetésről és egy hatalmas gazdasági helyreállítási alapról. A következő években tehát valóságos pénzesőre számíthatunk Romániában is – remélhetőleg, az új alapokat hatékonyan használja fel az ország.

Hazai vonatkozásban a pozitívumok közé sorolhatjuk, hogy 2021 politikai értelemben csendesebb évnek ígérkezik az előzőekhez képest: idén ugyanis nem rendeznek választást Romániában. Ez pedig azért biztató, mert a politikai háború intenzitása kisebb lesz, a kormányzati, parlamenti döntések mögött pedig remélhetőleg nem csak kampánylogika áll majd, hanem szakmaiság is.

Az is óvatos bizakodásra adhat okot, hogy új, koalíciós kormánya van Romániának, mely első ránézésre jobbnak tűnik, mint a szociáldemokrata kabinetek vagy az azt követő Orban-csapat. Ráadásul az új kormányban az RMDSZ is részt vesz, így talán reménykedhetünk abban, hogy az elmúlt évek fokozódó magyarellenessége legalább részben alábbhagy, és a magyarok lakta régiókban zajló fejlesztésekre, beruházásokra is több figyelem irányul (a sepsiszentgyörgyi terelőút kisajátítási eljárásának megkezdése jó példa erre).

Ami szűkebb térségünket illeti, idén várhatóan megnyílik a vidombáki repülőtér, amely révén új kapu tárul ki Székelyföld és a nagyvilág között, ez döntő befolyással lehet régiónk fejlődésére. Háromszéki vonatkozásban néhány infrastrukturális beruházás – például a Hatodon átvezető út – teheti kényelmesebbé életünket, közelebb kerül a megvalósításhoz pár uniós pályázat is – például a sepsiszentgyörgyi mobilitási –, és talán a gazdasági nehézségek leküzdéséhez is hozzájárulhat, ha a szépmezői ipari parkban elkezdi tevékenységét néhány korábban már bemutatott beruházó.

Végül pedig bizakodásra adhat okot az a közösségi összefogás, amely megmutatkozott tavaly, a járvány kirobbanása után, amikor önkormányzatok, egyházak, civil szervezetek, vállalkozók, sportolók, szurkolók, művészek, magánszemélyek egyként dolgoztak ugyanazért a célért: pénzt gyűjtve egészségügyi felszerelésekre, segítve az időseknek a gyógyszer vagy élelem beszerzésében, maszkot gyártva, varrva stb. Ha ebből a szellemiségből maradt idénre is, reménykedve nézhetünk az új év kihívásai elé.