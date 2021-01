Eltűnt hetei kisfiút keresnek

A Hete körüli erdőkben mintegy száz ember kutatott utána, nyomkövető kutyák és hőkamerák segítségével is, azonban öt óra elteltével sem bukkantak nyomára, ezért kedd reggel ismét keresésére indultak – számolt be tájékoztatójában a megyei sürgősségi felügyelőség. A rendőrség is közleményt adott ki az ügyben, mint írják a 3 éves Vasile Bogdan Coșcodar fehér nadrágot és fehér blúzot, zöld csizmát viselt eltűnésekor, ismertető jelként a bal lábán lévő, égés nyomát közölték. Arra kérik a lakosságot, tárcsázzák a a 112-es hívószámot, amennyiben olyan információ birtokában vannak, melyek a gyermek előkerüléséhez vezethetnek. (dvk)