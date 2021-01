Színház

A SEPSISZENTGYÖRGYI TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ Amikor telihold ragyog a turkáló felett című produkcióját január 7-én, 8-án, 23-án és 26-án játssza a nagyteremben (színpadra épített nézőtér), minden alkalommal 19 órától. Rendező: Radu Afrim.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ legújabb előadása, a Zsongás koncertjáték bohócokkal, melyet Dávid Péter rendezett, és 5 éven felülieknek ajánlott. Az előadás csütörtökön, pénteken és vasárnap 18 órától látható. Jegyek a helyszínen válthatóak az elő­adás előtt fél órával, a helyek száma korlátozott, előzetes foglalás ajánlott a 0755 335 400-as telefonon Csüdöm Eszternél.

Mozi

A MŰVÉSZ MOZIBAN ma: 11 órától Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték, románul beszélő) és 11.15-től magyarul beszélő, 16.30-tól Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film, román felirattal) és 19 órától magyarul beszélő, 16.45-től Összetört szívek galériája (amerikai–kanadai romantikus vígjáték, román felirattal), 18.45-től Boldog idők (francia vígjáték, román felirattal). Csütörtökön: 11 órától Mulan (amerikai családi kalandfilm, dráma, magyarul beszélő), 11.15-től Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, magyarul beszélő) és 16.15-től románul beszélő, 16.30-tól Lassie hazatér (német családi kalandfilm, magyarul beszélő), 19 órától Corpus Christi (lengyel filmdráma, román felirattal), 19.15-től Seveled (magyar romantikus víg­játék, román felirattal).

Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óra között, telefon: 0787 526 102; cím: Sepsiszentgyörgy, Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám. Honlap: arta.cityplex.ro.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES újra közönség előtt játssza előadásait. Rézhúron című előadásuk január 8-án, pénte­ken és január 9-én, szombaton 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban, január 13-án, szerdán 19 órától Nagyajtán a művelődési házban, január 14-én, csütörtökön 19 órától Nagybaconban a kultúrházban, január 15-én, pénteken 19 órától Vargyason a művelődési házban látható.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi katolikus templomban ma, vízkereszt ünnepén a szentmisék 7.30, 9, 10.30 és 18 órától kezdődnek.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai katolikus templomban csütörtökön és pénteken 7.30 és 18 órától, szerdán 10.30 és 18 órától, szombaton 18 órától lesznek szentmisék.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 6 órától napindító gondolatok Görgényi Tündével, 10 órától imaszándékok fogadása, 10.30-tól rózsafüzér Micskéről, 11 órától szentmise Micskéről, 12.15-től A hét plébániája Gábor Annával, 12.30-tól zsolozsma – napközi imaóra, 12.40-től hírek, műsorismertető. Honlap: mariaradio.ro.

Megjelent

A Korunk folyóirat A tévé – készüléken túl című, januári lapszáma a televíziós tartalmakkal és a televíziós ökoszisztéma kérdésével foglalkozik. A pandémia alatt mindannyiunk tapasztalata lett, hogy a streaming-szolgáltatók mennyire belakják világunkat, milyen sokféle problémát, társadalmi jelenséget lehet megérteni, feldolgozni a televíziós sorozatoknak köszönhetően. Az összeállítás a televízió új uralmának a technikai, gazdasági, kulturális, pszichés vonatkozásait vizsgálja. A tanulmányok egy része a televíziós univerzum általános vonatkozásaival foglalkozik (Gálik Mihály, Mészáros Ferencz, Keszeg Anna írásai), de több olyan sorozatelemzés is olvasható, melyek az elmúlt évek legjelentősebb tévés tartalmait értékelik (Bátori Anna, Makkai Júlia Anna, Hermann Veronika, György Evelin írásai). A tévés tartalmak a rovatokban is előjönnek, a témához kapcsolódó sorozat- és könyvajánlót is tartalmaz a lapszám.

Röviden

KÖNYVTÁRI PROGRAM. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban ma 9–19 óráig várják az olvasókat. ♦ A könyvtár január végéig meghosszabbította a decemberben hirdetett megbocsátási időszakot. Azok az olvasók, akik elfelejtették visszaszolgáltatni határidőre az általuk kikölcsönzött könyveket, késedelmi díj befizetése nélkül adhatják le a kölcsönzőrészlegen vagy tehetik be a könyvtár előcsarnokában található dobozba.

KORCSOLYÁZÁS. Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Aréna melletti fedett korcsolyapályán bővített programmal várják a korcsolyázni vágyókat: ma és pénteken 19–21 óráig, szombaton és vasárnap 11–13, 15–17 és 19–21 óráig. Jegyvásárlás már nyitás előtt fél órával lehetséges. A járványhelyzet miatt korcsolyabérlésre nincs lehetőség. A belépő ára felnőttek számára 9 lej, gyermekeknek 6 lej.

KEDVEZMÉNY. A Tega hulladékelszállítási díját az idén is kedvezményesen lehet kifizetni március 31-ig: egész évre 10 százalékos, fél évre 5 százalékos kedvezményt kapnak azok, akik korábban fizetnek. A 70 évesnél idősebb, 800 lej alatti nyugdíjjal rendelkező koros személyeknek egyáltalán nem kell fizetniük a hulladékelszállításért, a 801–1000 lejes nyugdíjjal rendelkezők pedig 50 százalékos kedvezményben részesülnek. A kedvezmény akkor érvényes, ha egy 2021-es nyugdíjszelvénnyel alátámasztják a kérésüket, ennek határideje április utolsó napja, és minden évben meg kell ismételni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Dona (0372 409 392, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Gyászfeldolgozás

A Diakónia Keresztyén Alapítványnál idén is meghirdetik gyászfeldolgozó csoportjaikat. Csoportos formában, előre meghatározott létszámban személyes találkozások révén, ugyanakkor online formában is lehetőséget adnak a csatlakozásra. Várják mindazokat, akik régebben vagy a közelmúltban elveszítették szeretett hozzátartozójukat, a gyászolók sorstárs csoportjába. A sorstársi közösség támogató hatása az egyik legerősebb gyógyító erő. Sokan azt gondolják, csak felerősödik a szomorúság, de éppen ellenkezőleg, a sorstársak között enyhül a fájdalom. A csoportban kialakuló bizalom, együttérzés, megértés légkörében nyíltan lehet beszélni az érzelmekről, az új élethelyzet nehézségeiről, és mintákat lehet kapni arra nézve, hogyan lehet megküzdeni a gyász fájdalmával. De ha valaki csak hallgatni tud fájdalmában vagy zavarában, az sem baj, a csoport ezt is megértéssel fogadja, ugyanakkor mások érzéseinek, gondolatainak megpillantása segítség lehet számára is. A részvétel díjtalan.

A találkozások helye: Sepsiszentgyörgyön a Gyár utca 41. szám alatt, Baróton a Bányász utca 11. szám alatt, a Vállalkozói Központ, a Diakónia Keresztyén Alapítvány idősgondozó ágazata székhelyén. Online: szükség lesz internetkapcsolatra és egy kép­ernyős eszközre, a részleteket pontosítják az érdeklődőkkel. A találkozásokat kéthetente tartják másfél, két órában, igazodnak a csoporttagok igényeihez. Az együttléteket Vetró Bodoni Enikő szociális és mentálhigiénés szakember és Dénes Kinga pszichológus vezeti. Elérhetőségeik: 0731 025 903, 0728 967 211.