A 40. születésnapomra kaptam ajándékba a Paulaner Hefe-Weißbier Dunkelt, több másik sörrel egyetemben. A sörkoszorúban ott volt testvére, a Münchner Hell is, de az egy másik történet. Volt idő, amikor a Paulanert valamiért kissé drágának ítéltem meg, de most, hogy már túl vagyok a kóstoláson, szerintem megéri az árát, mivel egy igazán jó sör. Ízig-vérig német habos nedű, amely gyorsan az ember kedvence lesz.

Már többször említettem, hogy mostanság jobban szeretem a barna söröket, mint világos társait, és ez a Paulaner Hefe-Weißbier Dunkelre is érvényes, hiszen erős 8-ra osztályoztam. A szép, lágy és több centi vastag habkorona alatt opálos barna színű sör bújik meg, s már az illata is finom. Egyszerre édes és friss, de fűszeres, illetve gyümölcsös jegyeket is érezni rajta. A felsőerjesztésű Paulaner Hefe-Weißbier Dunkel íze akárcsak a búzasöröké, azaz citrusos és banános, amihez mintha némi csokoládét is kevert a sörmester. Utóízében felüti a fejét az enyhe pörköltségű kávé zamata, ami egy kis fűszerezettséggel cseng le. A közepesen testes és szénszavas serital roppant krémes és itatja magát, s nyugodtan kijelenthetem, remekre sikeredett a búza- és a barna sör összeházasítása. Mi tagadás, tudnak sört főzni a németek!

Adatok: • gyártja: Paulaner Brauerei • származási hely: Németország • ára: – • kiszerelése: üveg (500 ml) • alkoholtartalom: 5,3% • szárazanyag-tartalom: 12,3ºP • IBU: 12,6 • összetevők: víz, árpamaláta, búzamaláta, élesztő, komló • típus: barna búzasör (dunkelweizen) • színe: opálos barna • a sör pontszáma: 8/10.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Dunkel (a sötét láger) – német alsóerjesztésű sör, a sötétebb, leginkább barna kategóriából. Jellemző rá, hogy a karmellmaláta íze mellett visszafogottabban jelentkezik a komlókeserűség, de néhány dunkel sör szárazabb a többinél. A színe a sötétbarna és a bronz között változik, alkoholtartalma 5% körüli.