Tehetséggondozás virtuális térben

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium Pető Mária fizika szakos tanár által vezetett tudósklubjából sok diák került ki egyetemekre, akik hallgatótársaikkal szemben előnyben voltak, mert olyan talajról indultak, ahol az új megismerése iránti érdeklődést, a kreativitást és a kitartást azzal díjazták, hogy lehetőséget teremtettek az ötletek kipróbálásához, megvalósításához. A tehetséggondozás egy másik háromszéki műhelye a Kovászna Megyei Tehetségközpont, amelyet szintén Pető Mária irányít, és tavaly szeptembertől működik a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja is Sepsiszentgyörgyön. Bár a tehetséggondozás egyik alappillére a személyes találkozás és a csapatmunka, említett közösségeknek nem szegte kedvét a járvány miatti korlátozás, egy kicsit más módon, de a virtuális térben is folytatják a tevékenységeket.

A sokévi vajúdás után 2020-ban beindult Kovászna Megyei Tehetségközpontba idén januárban hirdettek felvételit, jelenleg közel kétszázhetven diákkal foglalkoznak a tanárok tantárgyak szerinti csoportokban. A nyelvészeti tagozaton a magyar helyesírás és kreatív írás, az angol, német és román csoportban nem okoz különösebb gondot az online tevékenység, mivel a diákok többnyire hanganyag alapján kapják a feladatokat – tájékoztatott Pető Mária. A biológusok is jól haladnak, interaktív feladatokat kapnak, bizonyos kutatási területeket kell feltérképezniük és arról beszámolniuk, valamint lehetőségük van kis filmek készítésére egy adott téma alapján. Az informatikacsoportok is jól működnek, az ötödikesek is nagyon szeretik, nem szoktak hiányozni. A matematikánál érződik, hogy bizonyos részterületeket inkább kihagynak, mert online módon nehézkes ezekkel foglalkozni, de a bonyolultabb módszereket így is bemutatja a tanár – részletezte a tevékenységet Pető Mária.

A tehetségközpont vezetője szerint a jelenlegi helyzetnek előnyei is vannak, mert a koronavírus-járvány miatt nem tartották meg a tantárgyversenyeket, nem kell a diákoknak határidőre felkészülniük egy adott tantárgyból, így több idő jut arra, hogy bizonyos témákban jobban elmélyüljenek, többet lehet játszadozni szabadon a témákkal, módszerekkel. Ezzel együtt jelenlegi formában a tehetséggondozás nem tudja azt nyújtani, mint ha a diákok személyes jelenlétével tarthatnák a foglalkozásokat, mert a tehetség kibontakozása nem egyszerű dolog, és nem biztos, hogy azáltal tehetséges vagy kiváló egy gyermek, hogy két egyenlettel többet tud megoldani vagy helyesebben ír, mint az átlag, mert a tehetség összetett – szögezi le Pető Mária. Szerinte a művészeteket külön kell tárgyalni, ott a tehetség másként nyilvánul meg, de azokat a tehetségeket, amelyek valamilyen módon a logikus gondolkodáshoz, technikai készségekhez kapcsolódnak, másként kell fejleszteni, bővíteni, nem csak az adott tantárgyon belül. A központ vezetője nagyon várja a személyes találkozást a diákokkal, mert csak akkor lehet igazán fejleszteni a kommunikációs készséget, és együtt tudnának működni a csapatok, ami által gazdagszik a gyermek személyisége.

A Székely Mikó Kollégium tudósklubjában még nehezebb online dolgozni, mert ennek a tevékenységnek a gyakorlat a lényege, de a jelenlegi korlátozások miatt ez nem lehetséges. Távoktatásban nem lehet kézbe venni a robotot, próbálgatni a különböző alkatrészeket. Ezen a téren is elmaradtak a gyakorlathoz kötött versenyek, de a mikós csapat nem adta fel, jelenleg egy csillagászati versenybe kapcsolódtak be. Pető Mária elmondta, ebben a kis tudós műhelyben az a legizgalmasabb, amikor összeülnek, a gyermekek elengedik a fantáziájukat, kitalálnak dolgokat és próbálják megvalósítani. Összegyűjtik a szükséges eszközöket, megvizsgálják a lehetséges módszereket, kipróbálnak ilyen-olyan utakat, de az sem baj, ha a végtermék nem működik. A legfontosabb, hogy a folyamat, amit végigcsinálnak, olyan készségeket és gondolkodásmódot alakít ki, amit a diák egy teljesen más területen is tud hasznosítani – hangsúlyozza Pető tanárnő.

Bár a Mathias Corvinus Collegium Sepsiszentgyörgyre kihelyezett Fiatal Tehetség Programja (FIT) keretében még csak három hónapja indult el a tevékenység, a huszonöt ötödik osztályos diák lelkesen vesz részt a foglalkozásokon – tudtuk meg Baróthi Johanna programvezetőtől. Októberben még megtarthatták a csapatösszerázó találkozót, de jelenleg a FIT-csoport is csak a virtuális térben működik. Az élménypedagógia alapú tehetséggondozó programban eddig az egészségügyi és a pénzügyi tudatosság témakörben tartottak tevékenységet, amint a korlátozásokat feloldják, visszatérnek a személyes találkozókra.

Látjuk, hogy mindhárom tehetséggondozó alakulat célja teret biztosítani a diákoknak egy másfajta feladatmegoldó tevékenységre, mint amivel az iskolai tanórákon találkoznak. Kérdésünkre, hogy a tanárnak mit kell leginkább átadnia tanítványainak, Pető Mária azt mondta: a tárgyi tudás elemeit a diák önállóan is össze tudja gyűjteni, a tanár feladata, hogy szemléletet, gondolkodásmódot közvetítsen, azt, hogy miként nyúlunk egy témához, milyen logikai menet mentén építjük fel a feladat megoldását. Ehhez kell a pedagógusnak a munkája, a személyisége, mert ő a vonalvezető ebben a helyzetben.