Adóügyi újdonságok

Előző írásunk

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, az elmúlt esztendő néhány fontos gazdasági vonatkozású eseményét elevenítjük fel, melyekkel lapunk is foglalkozott. S ha tavaly a 2019-es évet a változások évének neveztük, akkor mi sem kézenfekvőbb, mint hogy a gazdaságban is rendkívüli helyzetet teremtő koronavírus-járvány miatt a 2020-as esztendőt a vírus éveként jegyezzük. A járvány ugyanis felülírta még azt is, hogy tavaly két választásra is sor került.