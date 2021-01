A bejelentés előzményeként a román sajtó szerint több panasz is érkezett arról, hogy a volt elnökjelölt a félmillió követővel rendelkező TikTok-oldalán bűncselekmény határait súroló bejegyzéseket tesz közzé. Cumpănașu többek között arra biztatja a fiatalokat, hogy ne engedelmeskedjenek a tanáraiknak és a diákok ellenségeként állítja be a pedagógusokat. Ezek mellett az Aktual24 szerint szexuális tartalmú célozgatásokat is tesz az oldalán. Egy kiskorú diáklánynak többek között azt mondta: „szép a hajad, és elég fejlett lány vagy”, máshol pedig utalásokat tett „férfiasságára”, amellyel megáldotta őt a természet. (Maszol)

HIVATALOSAN ELFOGADOTTÁ VÁLIK a koronavírus-gyorsteszt eredménye – jelentette be hétfőn a Közegészségügyi Intézet. Az így elvégzett tesztek eredménye keddtől bekerül a hivatalos helyzetjelentésbe. Az intézmény a hét elején tette közzé a COVID-19 betegség diagnosztizálására vonatkozó frissített módszertant, amely értelmében figyelembe veszik a gyorsteszteket is. Ezeket eddig is alkalmazták a sürgősségi szolgálatokon, ám az eredményt egy PCR-teszttel kellett megerősíteni. Ezután a gyorstesztek eredménye önmagában is megállja a helyét, amennyiben egészségügyi intézményben végzik el. Az otthoni gyorstesztek eredménye nem számít hivatalos diagnózisnak. (Marosvásárhelyi Rádió)

EZREKET VÁRNAK VÍZKERESZTRE. A tomisi érsek szerint az ünnepek legyőzik a járványt, ezért nem elbújnunk kell, hanem ugyanúgy kell ünnepelnünk, mint korábban. A Mediafax szerint az ortodox vallási vezető a konstancai Tomis kikötőbe várja a híveket idén is, ahol számítása szerint tízezres tömeg gyűlhet össze. Teodosie érsek elmondta: 120 ezer üveget készítettek elő a szenteltvíznek január 6-ra. „Ha elbújunk a vírus elől ünnepkor, az azt jelenti, hogy azt akarjuk, hogy a vírus legyőzzön minket. (…) A szentség sugarai azonban jelen lesznek a víz fölött, és megszentelik azokat az embereket is, akik részt vesznek a szertartáson. Épp ezért szerveztük meg az ünnepséget idén is épp úgy, ahogy az előző években” – fejtette ki az érsek. (Transindex)

LEHANGOLÓ STATISZTIKA. Az Európai Unió 27 tagállamában a lakosság 17,2 százaléka élt 2019-ben túlzsúfolt háztartásokban, vagyis a szobák száma nem volt elegendő a háztartásban élő személyek számához képest. Románia a túlzsúfolt lakások terén az első helyen áll, a lakosság csaknem fele (45,8 százalék) ilyen háztartásban él – derül ki az EU statisztikai hivatalának (Eurostat) tegnap közzétett adataiból. 2019-ben öt személyből kettő túlzsúfolt háztartásban élt Lettországban (42,2 százalék), Bulgáriában (41,1 százalék), Horvátországban (38,5 százalék) és Lengyelországban is (37,6 százalék). A túlzsúfoltság aránya Cipruson (2, százalék), Írországban (3,2 százalék), Máltán (3,7 százalék) és Hollandiában (4,8 százalék) a legalacsonyabb. Ugyanakkor egyes országokban a háztartásokban élők számához képest túl nagy lakásokban lakik a lakosság csaknem háromnegyede. 2019-ben ez volt a helyzet Máltán, ahol az emberek 72,6 százaléka túl nagy lakásban élt, akárcsak Cipruson és Írországban. Románia esetében ez az arány csupán 7,7 százalék. (Agerpres)