Az enyhe időjárásnak, de a korlátozások három héttel ezelőtti részleges feloldásának is köszönhetően nagy forgalomnak örvendett karácsonytól kezdődően Sepsiszentgyörgyön a városközponti vendéglátóhelyek nagy része. Az egységek működtetői, tulajdonosai ugyanakkor visszafogottan derűlátóak, java részük szerint a majdnem teljes zárlat után ugyan jól jött, hogy a belső terek harminc százalékában fogadhatnak vendégeket, és az időjárás is kegyes volt velük, így a teraszok sem maradtak üresek, de ez messze nem elegendő arra, hogy a jövedelmek pótolni tudják a korábbi kiesést, illetve egyeseknél kérdéses, meddig bírják még ebben a felállásban.

Jól jött, de kevés

Kovács Gábor séf és Doci Loránt, a Gado kávézó és étterem, valamint a Kastély vendéglő vezetői lapunk érdeklődésére elmondták: a központi éttermük esetében jól jött, hogy a korlátozásokat annyiban feloldották, hogy a zárt tér harminc százalékában is fogadhatnak vendéget. Tény viszont, hogy a Gado befogadóképessége korlátozott, egyszerre kis számú vendéget tudnak fogadni, és ezáltal a jövedelmük sem magas. Az alkalmazottakat viszont vissza kellett hívni, hogy biztosítsák a szolgáltatást teljes programmal, őket fizetni kell, illetve ott van még a többi költség, amit jelen körülmények között nehezen fedeznek. Emellett az alacsony fogadókészség miatt kellemetlen helyzetbe is kerültek, foglaláskor gyakran vissza kell utasítaniuk társaságokat, illetve az is jelentős hátrány, hogy este tizenegykor kötelesek bezárni, amikor a vendégek még fogyasztanának.

Kovács Gábor szerint a lazítás abból a szempontból jó, hogy meg tudnak mozdulni ismét, az év nagy részében mondhatni szinte semmit sem dolgoztak. Tartottak attól, hogy a vendégek nem térnek vissza, és nem húzzák ki az évet, de azt tapasztalták, hogy már az első naptól nagy volt az igény. Tény ugyanakkor, hogy ha hosszabb ideig fennmaradnak a korlátozások a rendezvények és a belső terekben való vendégfogadás terén, hosszú távon nem bírják majd fenntartani az egységet. A Kastély vendéglő esetében kénytelenek voltak a bezárás mellett dönteni, mivel egyrészt nincs központi helyen, így sokkal alacsonyabb azok száma, akik csak betérnek, inkább az előzetes foglalás a jellemző, illetve a rendezvények. Emellett egy nagyobb ingatlanról van szó, amelynek a költségei is jelentősebbek, ezt nem tudták kigazdálkodni, amint az alkalmazottak bérét sem.

Kovács Gábor továbbá azt is elmondta, sajnos, a korábbi több mint ötven alkalmazottból mostanra nagyjából a fele maradt, nekik tudnak egyelőre biztosítani munkahelyet, illetve az alkalmazottak egy része kényszerszabadságra ment. Számításaik szerint, amennyiben a korlátozásokat fenntartják, nagyjából február végéig tudnak jelen felállással megmaradni.



Jobb időkre várva

Kovács István, a Park komplexum vezetője, a Sepsiszentgyörgyi Vendéglátó Egységek Szövetségének elnöke úgy véli, a lazításokra sajnos a nesze semmi, fogd meg jól mondás érvényes. Önmagában az, hogy a belső terek harminc százalékában lehet vendéget fogadni, nem sokat ér olyan körülmények között, hogy például nem lehet élő zenét biztosítani, a rendezvények nem engedélyezettek, illetve este tizenegykor be kell zárni. Ilyen körülmények között kinek van még kedve vendéglátóhelyre beülni?

A korlátozások így is alapos fejtörést okoztak a vendéglátóknak, hiszen kiestek a december második felére jellemző összejövetelek, a részleges nyitás lehetősége ugyanis későn jött, az emberek nem számoltak azzal, hogy szűk körben, de esetleg megtartsák ezeket. „A szilveszter is olyan, mint az egész év volt (csak csendes óévbúcsúztató vacsorára volt lehetőség), ami azért is gond, mert január általában mondhatni halott időszak a vendéglátás szempontjából, így még nehezebb lesz” – fogalmazott Kovács István. A helyzet egyébként a szállóvendégek tekintetében sem túl rózsás, kevesen vannak és csak az országból érkezők.

Berszány Tibor, a Bertis csoport tulajdonosa lapunknak arról számolt be, hogy a mindössze két vendéglátó egységüket, a Szent György pincét, valamint a Big Mama vendéglőt nyitották meg a korlátozások részleges feloldását követően. Egyelőre kevés vendég kereste fel a két vendéglőt, remélik ugyanakkor, azáltal, hogy Sepsiszentgyörgy is zöld besorolásba kerülhet a koronavírus-járvány szempontjából, új szabályok lépnek életbe, melyek révén a belső terek ötven százalékát ki lehet majd használni.



Megtanultak túlélni

Józsi Kinga és Győző, a Szimpla társtulajdonosai lapunknak elmondták, hogy még a lazítás előtt, már nagyjából júniustól a pillanatnyi problémamegoldásra rendezkedtek be. Egy percig sem álltak le, a teraszon elvégezték a szükséges átalakításokat, hogy minél tovább működhessenek, közvetlenül az újabb szigorítás előtt elköltöztették az üzletüket, hogy a belső teret is ki tudják használni, de erről aztán le kellett ismét tenniük egy ideig. Ennek ellenére, mivel kitartottak amellett, hogy nem zárnak be, most talán még a nyári helyzetnél is jobban állnak, igaz, az elmúlt négy évben – amióta megnyitották a Szimplát – idén dolgoztak a legtöbbet, folyamatosan alkalmazkodva. Az időjárás is hosszú ideig kegyes volt velük.

A járványhelyzet mondhatni előnyökkel is járt, így például sok minőségi ember itthon ragadt, ezáltal mostanra az eddigi legjobb személyzettel dolgozhatnak, és még bővíteni is tudták a csapatot, többen vannak, mint a járvány elején. Nem várt sikernek örvend ugyanakkor a konyhájuk, kinőtték, újat, nagyobbat hoznak létre. A házhoz szállítás végig jól működött, de a helyből elvitel is.

Vendégeik nagyjából visszatértek a lazítás után, sokan még mindig a teraszt választják, így a belső térben nincs gond, és nagyjából mindenki elfogadta, hogy 11 órától nincs tovább.

Az új évben bővítést terveznek a meglévő épületben, a szükségállapot bevezetése tájékán létrehozott üzletet már elköltöztették, illetve kávézót nyitnak az épülő Sepsi Value Centerben. Felkészültek ugyanakkor arra, hogy 2021-ben sem lesz lehetőség rendezvényekre – idén több mint 15-ről mondtak le, veszteségeik jelentős része is ebből származik. Egy magyarországi pályázat révén 17 koncertről írtak alá szerződést, és beszerezték a műszaki felszerelést, hogy ha szükséges, online közvetítsék ezeket, és más eseményeket is, melyeknek a Szimpla ad otthont.