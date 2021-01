Itt az oltás, hol az oltás

Új esztendő, új védőoltás, új remény – gondolhattuk az elmúlt év utolsó napjaiban, amikor kiderült, nemcsak megvan a vakcina, de az EU is jóváhagyta forgalmazását, sőt, közös rendeléssel, arányos elosztással segíti a tagállamokat kilábalni a járványból. Az első, jelképes szállítmányok meg is érkeztek december 27-én, aztán kezdődött az akadozás. Minden bizonnyal a szilveszter, a szabadnapok is lassították a folyamatot, de a legfőbb illetékesek elismerték, „az oltóanyag termelési kapacitásának korlátai nehézségeket okozhatnak az ellátásban”.