A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ legújabb előadása, a Zsongás koncertjáték bohócokkal, amelyet Dávid Péter rendezett, és 5 éven felülieknek ajánlott. Az előadás ma, pénteken és vasárnap 18 órától látható. Jegyek a helyszínen válthatóak előadás előtt fél órával, a helyek száma korlátozott, előzetes foglalás ajánlott a 0755 335 400-as telefonon Csüdöm Eszternél.

A MŰVÉSZ MOZIBAN ma: 11 órától Mulan (amerikai családi kalandfilm, dráma, magyarul beszélő); 11.15-től Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, magyarul beszélő) és 16.15-től románul beszélő; 16.30-tól Lassie hazatér (német családi kalandfilm, magyarul beszélő); 19 órától Corpus Christi (lengyel filmdráma, román felirattal); 19.15-től Seveled (magyar romantikus vígjáték, román felirattal).

Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102; cím: Sepsiszentgyörgy, Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám. Honlap: arta.cityplex.ro.

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Nagy tudást halmoztunk fel – mit jelent a Syncronban táncolni. 19.56 Focisuli-évzáró. 20.16 Küküllő menti táncok. A Pásztortűz Együttes előadása. 20.28 Kik éltek, hogyan éltek Baróton. Felső Kossuth utca, III. rész. 21.00 Isten áldja meg a magyart! – előadja Borbáth Szilveszter. 21.02 Tanácsülés Baróton. A televízió adásai a www.erdtv.com internetes portálon is nézhetők.

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi katolikus templomban ma 18 órától első csütörtöki szentmisét és szentségimádást tartanak a Medjugorjei imacsoport szervezésében. Elmélkedést tart Szabó Lajos kanonok atya. Rózsafüzér-imádság és gyónási lehetőség is lesz.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai katolikus templomban ma és pénteken 7.30 és 18 órától, szombaton 18 órától lesznek szentmisék. Ma 17 órától a Pro Vita Hominis Társaság tagjai vezetik az imaórát.

A magyarországi Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara nyílt pályázatot hirdet Pázmány Péter katolikus hitújító, prédikátor és egyetemalapító személyisége, munkássága, szellemi hagyatéka ismertebbé tételének céljából születésének 450. évfordulóján. Olyan alkotásokkal lehet jelentkezni, amelyek tudományos, művészi igényességgel vagy népszerűsítő jelleggel, az újdonság erejével mutatják be Pázmány Péter személyét, pályáját, korát. Pályázni művészeti vagy tudományos jellegű írásos, fotós, videós művekkel, képzőművészeti vagy zenei alkotással lehet. A kiírók még meg nem jelent publikációkat, be nem mutatott, nyilvánosságra nem hozott pályaműveket, alkotásokat várnak. 18−99 év közöttiek pályázhatnak. A díjazottak pénzjutalomban részesülnek.

Leadási határidő: március 1. A pályázatra jelentkezni a pazmanybolcseszkar@gmail.com e-mail-címen lehet a tárgy megadásával: Pázmány 450.

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Dona (0372 409 392, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

MEGBOCSÁTÁS A KÖNYVTÁRBAN. A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár január végéig meghosszabbította a decemberben hirdetett megbocsátási időszakot. Azok az olvasók, akik elfelejtették visszaszolgáltatni határidőre az általuk kikölcsönzött könyveket, késedelmi díj befizetése nélkül adhatják le a kölcsönzőrészlegen vagy tehetik be a könyvtár előcsarnokában található dobozba.

KEDVEZMÉNYEK. A Tega hulladékelszállítási díját az idén is kedvezményesen lehet kifizetni március 31-ig: a kedvezmény egész évre 10 százalék, fél évre 5 százalék. A 70 évesnél idősebb, 800 lej alatti nyugdíjjal rendelkező idős személyeknek nem kell fizetniük a hulladékelszállításért, a 801–1000 lejes nyugdíjjal rendelkezők pedig 50 százalékos kedvezményben részesülnek. A kedvezmény akkor érvényes, ha egy 2021-es nyugdíjszelvénnyel alátámasztják a kérésüket, ennek határideje április utolsó napja, és minden évben meg kell ismételni.

POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS. Ha még nem támogatta aláírásával a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezését, megteheti munkanapokon 9–13 óráig a szervezet sepsiszentgyörgyi székházában, a Konsza Samu utca 21. szám alatt. A 0267 318 180-as, illetve a 0744 834 617-es telefonszámon az elektronikus aláírásban is segítséget nyújtanak.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

KORCSOLYÁZÁS. Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Aréna melletti fedett korcsolyapályán bővített programmal várják a korcsolyázni vágyókat: pénteken 19–21, szombaton és vasárnap 11–13, 15–17 és 19–21 óráig. Jegyvásárlás már nyitás előtt fél órával lehetséges. A járványhelyzet miatt korcsolyabérlésre nincs lehetőség. A belépő ára felnőttek számára 9 lej, gyerekeknek 6 lej.