A 2021-es esztendő hivatalos szabadnapjai a már eltelt január 1. és 2. mellett:

* január 24. (a román fejedelemségek egyesülésének napja) – vasárnap

* április 30. (ortodox nagypéntek); nyugati keresztény egyházaknál: április 2.

* május 1. (a munka ünnepe) – szombat

* május 2. és 3. (az ortodox húsvét első és második napja) – vasárnap és hétfő; nyugati keresztény egyházaknál: április 4. és 5.

* június 1. (nemzetközi gyermeknap) – kedd

* június 20. és 21. (az ortodox pünkösd első és második napja) – vasárnap és hétfő; nyugati keresztény egyházaknál: május 23. és 24.

* augusztus 15. (Nagyboldogasszony ünnepe) – vasárnap

* november 30. (Szent András ünnepe) – kedd

* december 1. (Románia nemzeti ünnepe) – szerda

* december 25. és 26. (karácsony első és második napja) – szombat és vasárnap.

A más törvényes vallásokhoz tartozó személyek két-két napot kapnak a három vallási ünnepre – szabja meg a munkatörvénykönyv. Ez arra is kitér, hogy minden évben január 15-ig kormányhatározattal megállapítják azokat a munkanapokat, amelyekre az állami alkalmazottak munkaszüneti napot kapnak a hivatalos szabadnapok előtt vagy után, valamint azokat a napokat is, amikor ezeket be kell póto­l­niuk. (Agerpres)