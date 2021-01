Még egy hónapig marad a távoktatás

A kormányfő az oktatási tárca vezetőjével, Sorin Cîmpeanuval közös tájékoztatóján Florin Cîţu elmondta: tárgyalt a két kormányfő-helyettessel Kelemen Hunorral, valamint Dan Barnaval, akiknek jelezte, a maga részéről azt szeretné, hogy az iskolák és a vendéglátó egységek nyissanak. Amennyiben a járványhelyzet megengedi, akkor ez meg is fog történni. Cîțu úgy véli, erőfeszítéseket kell tenniük, hogy a tanintézetek minél hamarabb fogadhassák a diákokat. Eddig azt látni, hogy a friss fertőzések száma visszaesett, elfogadható szintre került, és ha ez így marad, nem lesz akadálya a klasszikus oktatásra való visszatérésnek. Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter szerint február nyolcadika előtt nem lehet szó a klasszikus oktatásra való visszatérésről, és a második félévtől is csak „a járványhelyzet függvényében”. Január közepén értékelik a helyzetet, és „nem zárnak ki semmilyen forgatókönyvet”. Előfordulhat, hogy csak a kicsik (óvódások és elemisek) térnek vissza az iskolába, de lehet, hogy a vizsga előtt álló osztályok (is), illetve megtörténhet, hogy engedélyezik az osztályban történő oktatást azokban a régiókban, ahol alacsony a fertőzöttségi arány (másfél ezrelék alatti például), és tekintettel lesznek arra is, hogy miként halad az oltási kampány. Negyedik forgatókönyvként szerepel még az összes tanintézet korlátozások nélküli megnyitása.

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke tegnap Facebook-oldalán jelezte, hogy a szövetség továbbra is azt az álláspontot képviseli, február 8-tól nyissák ki az óvodákat, és induljon újra a fizikai jelenlétet feltételező oktatás az elemi, a nyolcadik és a 12. osztályokban. Az elnök hozzátette: „már a választási kampányban megfogalmaztuk, és kitartunk amellett, amit a szakemberek állítanak, hogy az óvodák és iskolák részleges újranyitásával az óvodások és a diákok kontrollált környezetbe kerülnek, hiszen az óvónők, a pedagógusok és a tanárok mindent megtesznek azért, hogy a közegészségügyi szabályokat betartsák”. Kelemen Hunor úgy véli, az óvodákban és az iskolákban megoldható a napi egészségügyi felügyelet és a szűrővizsgálat, fertőzöttség esetén pedig könnyebben követhető a beteg környezete.

Az ellenzéki Szociáldemokrata Párt az iskolák kinyitását kéri a vakációt követően. Erről Alexandru Rafila mikrobiológus, SZDP-s szenátor beszélt, aki szerint indokolatlan az intézkedés elhalasztása. Rafila emlékeztetett: az Európai Unió egyetlen országa sem zárta be november-decemberben az elemi iskolákat. Mindjárt egy éve lesz, hogy a gyerekek nem járnak rendesen iskolába, és egyeseknek, főleg azoknak, akik nem fértek hozzá rendes körülmények között az online oktatáshoz, ez rendkívül nagy hátrányt jelent. A mikrobiológus megmagyarázhatatlannak nevezte azt a döntést, hogy az iskolákat február 8-ig zárva tartsák, és határozottan kérte, hogy a vakációt követően térjenek vissza a normális oktatáshoz. Az újabb egy hónapos halasztás nem jó sem a diákoknak, sem a gazdaságnak.