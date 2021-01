A MONARCHIA NYOMAI. A Román Királyság 1921-ben elfogadott intarziás középcímere díszíti Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes irodáinak ajtóit – számolt be Facebook-oldalán Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, aki a kormány székhelyén, a Győzelem-palotában járt tegnap.

Az önkormányzati vezető, RMDSZ-politikus szerint arra is fény derült, hogy az iroda az 1938-ban a trónról lemondó II. Károly királynak (a Trianon utáni Románia második uralkodója) készült. Tamás Sándor szerint a látottakból két megállapítást fűzött következtetésként, hogy meg lehet őrizni a monarchia értékeit, kiegészítésként pedig, hogy a román királyi címert Keöpeczi Sebestyén József készítette. „Erre pedig mi, magyarok is büszkék vagyunk” – tette hozzá az elnök.

„ARANYOS” ÖTLETEK. Már előre sejteni lehetett, hogy a parlamentbe a december eleji választások nyomán bekerült szélsőséges-soviniszta-mélyortodox-misztikus Románok Egységéért Szövetség (AUR) számos szórakoztató pillanatot szerez majd a nagyérdemű számára. A futballultrából lett pártelnök és a maszktagadó ügyvédnő után most itt van egy újabb képviselőnő, aki erős belépővel robbant be a bukaresti közéletbe: konkrétan azzal, hogy lelkesen helyeselte a parlament fegyveres elfoglalását. Gianina Șerban a közösségi oldalán keveredett kedélyes párbeszédbe a párt egyik radikális – vagyis inkább átlagos – támogatójával. Az illető azt kérte számon, hogy miért csak írogatnak az AUR politikusai, ahelyett hogy géppuskával mennének be a szenátusba, és a földre fektetnének mindenkit. Ugyanakkor felveti, hogy azt kellene tenniük az ott tartózkodókkal, amit „az a rabszolga” Iliescu tett Ceaușescuval. A lánglelkű kommentelő szerint mindehhez csupán a hadsereg, a kormányőrség, a hírszerzés és a drogellenes különítmény néhány tábornoka kellene, valamint egy pár, mellettük álló intézmény. „Az ön ötlete nem rossz” – reagált minderre csípőből Gianina Șerban. Igaz, azzal folytatta: nem ültethető gyakorlatba. Már csak azért sem, mert a rendszert úgy alakították ki, hogy azok, akik 30 éve irányítják az országot, mindig az egyszerű polgárok érdekei elé helyezik a sajátjukat. Aztán törölte a kommentet, de hát az interneten semmit sem lehet véglegesen eltüntetni. (Főtér)

ENGEDTEK A HÍVÓSZÓNAK. A járványmegelőzési szabályok betartásának mellőzésével tömegesen vettek részt a konstancai ortodox hívek a vízkereszt ünnepén tartott szabadtéri misén. Több ezren zsúfolódtak össze a konstancai katedrális előtti téren, hogy az utóbbi időben ellentmondásos nyilatkozatairól elhíresült püspök, Teodosie Petrescu által tartott szertartáson részt vegyenek. Teodosie egyébként egy nappal korábban a kikötőbe hívta a híveit, kijelentve, hogy az ünnepek legyőzik a járványt, ezért nem kell elbújnunk, hanem ugyanúgy kell ünnepelnünk, mint korábban. A mise elején a püspök felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy tartsák be a biztonságos távolságot, hogy „ne haragítsák magukra a hatóságokat”. A helyszínre 250 csendőrt és rendőrt vezényeltek ki, akik folyamatosan járőröztek a tömegben és arra figyelmeztették az embereket, hogy tartsák be a másfél méteres távolságot és viseljék megfelelően a maszkot. A hatóság közölte, hogy a szenteltvíz átadásának fő helyszínén, a konstancai Tomis kikötőben mintegy 2500–3000 ember gyűlt össze. (Maszol)