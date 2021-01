Az Izsák Balázs elnök által jegyzett felhívásban arra kérnek mindenkit, hogy otthonában gyújtson egy gyertyát 1764. január 7-én az osztrák császári csapatok által lemészárolt székely áldozatok emlékére, s aki teheti, vigyen egy szál virágot a marosvásárhelyi Székely Vértanúk emlékművéhez, vagy Székelyföld-szerte az adott település hagyományait őrző emlékműhöz, illetve vegyen részt a község önkormányzata által január 7-én szervezett megemlékezésen a Siculicidium emlékművénél. Azt a kérést is megfogalmazzák: a virtuális térben jelezzék, hogy valamilyen formában, de megemlékeztek a madéfalvi tragikus eseményekről.

Bátorítson mindannyiunkat a székely nemzeti ellenállás 1762–64-es története – olvasható Izsák Balázs üzenetében.

A közlemény felidézi, hogy Madéfalva mellett immár évtizedes hagyománnyal Marosvásárhelyen is évente megemlékeznek a madéfalvi veszedelemről, arról a napról, amikor a császári katonák vérbe fojtották a székelyek törvénytisztelő, fegyvertelen küzdelmét ősi szabadságuk védelmében. „Eddig a Kultúrpalota nagytermében, a Tükörterem székely balladáinak csodás üvegfestményei társaságában emlékezhettünk, de most a járvány szorításában más módot választunk. Most nem gyűlhetünk össze, de figyelhetjük egymás szavát, kereshetjük egymást, erősíthetjük családunkban, rokonságunkban, baráti társaságunkban a madéfalvi ellenállás emlékét. Keressünk újabb harcostársakat. Készüljünk arra a napra, amikor újra találkozhatunk, amikor együtt szőhetünk újabb terveket, és együtt emlékezhetünk őseinkről” – áll a felhívásban.

Izsák Balázs továbbá emlékeztet: közösségeik szabadságáért emeltek szót annak idején Madéfalván is a falvak küldöttei. A Székely Nemzeti Tanács is Székelyföld szabadságáért és fejlődéséért küzd. Ezért vonulnak fel a székely szabadság napján, március 10-én, ezért ünnepelik Makfalván a székelyek majálisát, ezért gyújtanak őrtüzeket Székelyföld autonómiája napján, októberben. Ezért indították a nemzeti régiók uniós szintű elismeréséért a polgári kezdeményezést, és ahhoz, hogy beadványuk az Európai Parlament asztalára kerülhessen, már csak egyetlen országban kell a támogató aláírások számának elérniük a küszöbértéket. Zárásként az elnök leszögezi: továbbra is küzdenek Székelyföld területi autonómiájáért.