Digitális mikroszkópokat gyártanak

A magyar tudás világszinten is jelentős szerephez jutott a koronavírus elleni küzdelemben, a 3DHISTECH Kft. új beruházása digitális mikroszkópok fejlesztését segíti, amelyek kulcsszerepet játszanak a koronavírus tüneteinek diagnosztizálásában – jelentette be tegnap Budapesten Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere a cég nyolcezer négyzetméteres budapesti gyártócsarnokának átadási ünnepségén. A cég 2,3 milliárd forintos beruházássorozatához 282 millió forint állami támogatást hagytak jóvá.

A beruházás a digitális mikroszkópok fejlesztéséhez járul hozzá, vagyis olyan területen hasznosul, amelyben a cég világszinten is a legjobbak közé tartozik. Rendszereit 80 országban használják, többek között Kínában is bevetették a koronavírus tüneteinek vizsgálatánál. Szijjártó Péter a 3DHISTECH nemzetközi sikerét úgy értékelte, hogy az a Pfizer oltóanyagához hasonlóan magyar tudás hasznosításával jutott a világpiacra. A cég beruházása azért is jelentős, mert a járvány felértékelte az egészségipar jelentőségét, és bebizonyította, hogy saját fejlesztési és gyártási kapacitások birtokában eredményesebb a védekezés.

Magyarország – mint mondta – időben levonta a következtetéseket, és ennek megfelelően cselekedett, amikor megteremtette a feltételeket az orvosi maszkok és lélegeztetőgépek gyártásához. Szijjártó Péter a megfontolt védekezésnek tulajdonítja, hogy a belföldi intézkedések kiszámíthatók, és Magyarország nem rángatja a kormányrudat lazítások és szigorítások között annak ellenére sem, hogy Európa nagy része még mindig egyre erősebb korlátozásokra kényszerül.

Molnár Béla, a 3DHISTECH vezérigazgatója kifejtette, hogy a beruházás a szövettani metszetek diagnosztikájához járul hozzá, javítva a terápiás lehetőségeket. A hagyományos megoldásokat felváltó digitális technológia a daganatos betegségek és a koronavírus-fertőzés gyógyítását egyaránt segítheti – tette hozzá. A budapesti gyártócsarnok területe négyezerről bővült nyolcezer négyzetméterre.