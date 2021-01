Büntetnék Magyarországot és Lengyelországot

Egy a Politico nemzetközi lapban megjelent elemzés arra kérte Joe Biden megválasztott amerikai elnököt, hogy avatkozzon be az európai politikába, és támogassa azokat az erőket, amelyek Lengyelország és Magyarország megbüntetését akarják elérni – írta Varga Judit, Magyarország igazságügyi minisztere Facebook-oldalán.

A sajtó jól irányzott csapást vár el az amerikai vezetőtől a liberális demokrácia védelméért. A miniszter szerint ez még komikusnak is nevezhető lenne, de „sajnos a legtöbb politikus retteg a nemzetközi liberális média erejétől és inkább követik az elvárásaikat, ha népszerűek akarnak maradni a nemzetközi politikában”. Hangsúlyozta: a magyar emberek mindig megvédik a magyar demokráciát a külföldi csapásokkal szemben. Ez most is így lesz! – írta Varga Judit.