Újabb csúcson a szlovéniai fertőzöttek száma

Most először fordult elő Szlovéniában, hogy a tesztekkel kimutatott új koronavírus-fertőzések napi száma meghaladta a háromezret – derült ki a válságkabinet tegnapi jelentéséből. A szlovén kormány közben január 13-ig meghosszabbította az üzletek és szolgáltatások zárva tartására vonatkozó rendeletét.

Ez alól továbbra is kivételt képeznek a piacok, az újságárusok és a fodrászszalonok. Változatlanul nyitva tartanak továbbra is az élelmiszerboltok, a gyógyszertárak, a gyógyászati segédeszközöket forgalmazó boltok, a drogériák, a mezőgazdasági boltok, a bankok, a posták és működnek csomagküldő szolgálatok. Az üzleteken belül továbbra is egy vásárló juthat 30 négyzetméterre, és 21 órától reggel hat óráig tilos alkoholt árusítani.

A kabinet által közzétett adatok szerint kedden 3354-gyel 131 787-re nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 31 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 2899-re emelkedett. A koronavírusos betegek közül 1177-en vannak kórházban, 182-en intenzív osztályon.

A szomszédos Horvátországban az elmúlt 24 órában 1896 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta a fertőzöttek száma ezzel elérte a 216 286-ot. Kedden 44 beteg halt bele a fertőzés szövődményeibe, a járvány halálos áldozatainak száma 4223-ra emelkedett. Kórházban 2264 beteget ápolnak, közülük 209-en vannak lélegeztetőgépen.