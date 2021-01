Egységes területbérlési díjat fizet ettől az évtől minden olyan sepsiszentgyörgyi, akinek közterületen álló garázsa van. A városi képviselő-testület december 30-i ülésén hozott döntése értelmében közel háromszorosára nő a négyzetméterenként fizetendő éves díj azon építmények esetében, amelyeket a rendszerváltás előtt emeltek. A bérleti szerződésekbe ugyanakkor egy újabb egyoldalú felmondási lehetőség is bekerült, mellyel az önkormányzat élhet.

A határozat elfogadását megelőzően Tóth-Birtan Csaba alpolgármester kifejtette, hogy a város közterületein álló garázsok elég sok gondot okoznak, már csak azért is, mert egyesek még a rendszerváltást megelőzően épültek, míg mások az 1992–1996 közötti időszakban, és sajnos, több építményt engedély nélkül húztak fel. Jelenleg 673 ilyen, ideiglenesnek tekintett építmény alatti területre szóló egyéni bérleti szerződés van érvényben.

Az önkormányzat beütemezve szándékszik rendezni a garázsok helyzetét, és az 1990 előtti időszakban épültekkel kezdik. Az ezekre vonatkozó bérleti szerződéseket a város a közüzemektől vagy adott szövetkezetektől vette át, a jelzett időszakban ugyanis a területek ügykezelése ezekhez tartozott. Összesen 248 ilyen szerződés van, a díjak kapcsán pedig legutóbb 2000-ben született döntés.

A most elfogadott határozattal két problémát akartak megoldani. Az egyik, hogy a területre négyzetméterenként számolt, évente fizetendő bérleti díj sokkal alacsonyabb volt, mint az 1992–1996 közötti időszakban létrejött koncessziós szerződésekben megszabott – 7,25 lej négyzetméterenként szemben a 21 lejjel. Ezt az aránytalanságot fel kellett számolni, már csak abból kiindulva, hogy egy lakónegyedi parkolóhely négyzetméterenkénti éves díja is több mint kétszerese a 7,25 lejnek. A megoldás a díj megháromszorozása az 1990 előtt épült garázsok által elfoglalt területek esetében, ezzel egységesítik a díjszabást is.

A határozat ugyanakkor egy olyan, minden bérleti szerződésre érvényes előírást is tartalmaz, amely lehetőséget ad az önkormányzatnak, hogy amennyiben a garázsok által elfoglalt területen fejlesztéseket tervez, a rendezési terv jóváhagyását követően felbonthassa a szerződést, harmincnapos felmondási idővel. Ez idő alatt a garázs tulajdonosának el kell távolítania az építményt a területről.

A testület vita nélkül, egyhangúlag fogadta el a határozatot.

A városi képviselők ugyanakkor rábólintottak 199 bérleti szerződés érvényességének egy évvel történő meghosszabbítására. Ezekre már az új díjszabás érvényes, illetve az egyoldalú felmondási lehetőséget előíró kitétet is tartalmazza.

A területbérleti szerződések több kötelezettséget is kirónak a garázstulajdonosokra: nem változtathatják meg az építmény rendeltetését, gondoskodniuk kell a homlokzat rendezettségéről és a tűzvédelmi szabályok betartásáról, illetve a megállapodás aláírásától számított harminc napon belül kötelesek bejelenteni a garázsban tartott jármű rendszámát. Ehhez társul most az új kötelezettség, hogy harminc napon belül fel kell számolni az építményt, ha az önkormányzat közhasznú beruházás, fejlesztés miatt felbontja a területre vonatkozó bérleti szerződést.