Ismét több a súlyos beteg

A hatóságok csütörtöki jelentése szerint alig csökkent a kórházban ápolt koronavírus-fertőzöttek száma: országszerte 8847 személy szorul ellátásra. Nőtt viszont az intenzív terápián kezelt páciensek száma is összesen közel negyvennel, azaz 1106 ilyen állapotban lévő fertőzöttről érkezett jelentés. Számottevően visszaesett a szerdai helyzethez képest az újonnan azonosított megbetegedettek száma, de kevesebb teszt is készült országosan.

A kommunikációs törzs legfrissebb összesítője szerint a szerdáról csütörtökre elvégzett, valamivel több mint 31 ezer tesztből 4951 mutatott pozitív eredményt, ami ismét jelentős csökkenést mutatott az egy nappal korábbi helyzethez képest. Az új esetekkel 658 958-ra nőtt a járvány kezdete óta igazolt esetek száma, míg a gyógyultaké immár meghaladta az 591 ezret.

Kovászna megyéből ez alkalommal 40 új megbetegedést jelentettek, eggyel kevesebbet, mint egy nappal korábban, ezzel együtt a megye éppen csak elmarad az egy ezrelékes fertőzöttségi aránytól (0,97). A szomszédos Brassó megyéből 220-at, Hargita megyéből 8-at, Maros megyéből pedig 81 új megbetegedést jelentettek kedden. Brassó esetében több mint az egy nappal korábban jegyzett, Hargita megyében viszont látványos a visszaesés. Ami a 14 napra számolt, ezer lakosra kivetített fertőzöttségi mutatót illeti, a hatóság legutóbbi összefoglalójában továbbra is a főváros, illetve Kolozs, Ilfov és Temes megyék szerepelnek három ezrelék fölötti (a vörös forgatókönyvet indokolttá tevő) értékkel. Ilfov továbbra is meghaladja a négy ezreléket Országos viszonylatban a megyék nagyjából felében 1,5 ezrelék alatti a mutató, azaz zöld besorolásúak.

Ami a koronavírushoz köthető elhalálozások számát illeti, az elmúlt huszonnégy órában az előző két naphoz viszonyítva tízzel kevesebb áldozatról érkezett jelentés, azaz 111 esetről (80 férfi és 31 nő) számolnak be a hatóságok. Az elhunytak közül mindnek volt nyilvántartott társbetegsége is. Ezzel 16 410-re emelkedett a járvány kezdete óta jegyzett koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. Háromszékről nem jelentettek elhalálozást, a szomszédos erdélyi megyékből pedig Hargitából és Brassóból. Az elhunytak túlnyomó többsége most is hatvan év feletti volt.

A kisebbségek nyelvén is

Az Országos Audiovizuális Tanács úgy döntött, hogy felkérik a Stratégiai Kommunikációs Csoportot a COVID-19 elleni oltáskampánnyal kapcsolatos, közérdekű népszerűsítő anyagok nemzeti kisebbségek nyelvére történő feliratozását, valamint a jelnyelves tolmácsolásukat is. Erről Monica Gubernat, a testület elnöke beszélt. Az erre vonatkozó javaslat a tanács két tagja, Boros Orsolya-Éva és Cristina Pocora kezdeményezésére született meg. Boros Orsolya-Éva a magyar nyelvű, míg Cristina Pocora a romani és orosz (lipován) nyelvű feliratozást indítványozta.