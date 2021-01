A hagyományoknak megfelelően szentmisével kezdődött a megemlékezés. A vérengzés áldozataira emlékezve a keresztalját Tamás József nyugalmazott segédpüspök és Bartalus Zoltán helyi plébános vezette az emlékműhöz. „Tisztelet a bátraknak, kegyelet a hősöknek” -- idézte Orbán Viktor miniszterelnök szavait Szentes Csaba, Madéfalva polgármestere. „Ennyi idő után érvényes az a mondás, hogy a székely ember megbocsájt, de nem felejt” -- hangsúlyozta a szónok, aki szerint ma összefogással tartozunk az egykori madéfalvi hősöknek.

„Nekünk a legszebbik estét, fekete színre festették...” -- idézte az ismert csángó balladát Potápi Árpád János. A miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára beszédében hangsúlyozta, a székelyek szabadságának kiemelkedő helyszíne Madéfalva, amely egyben szakrális hely is, és nem csak a székelyeké, hanem az egész nemzeté. Hiszen a székely szabadság nem választható el az egész magyarság szabadságától a Kárpát-medencében. „A mai napon hallom nagyszüleim hangját, ahogy a kerti munka közben vagy az esti beszélgetéseknél a régi időkről meséltek” -- idézte fel személyes emlékként is a bukovinai székely származású politikus a madéfalvi veszedelem történelmi következményeit. Esztendőről-esztendőre a közös megemlékezés az év első eseménye, és minden évben ott van az újrakezdés reménye – mondta, s emlékeztetett arra: a Magyar Állandó Értekezlet 2021-et a nemzeti újrakezdés évévé nyilvánította. „Kezdjük itt újra az évet, kezdjük együtt, amely majd talán a járványhelyzet végét is jelenti, a kiszabadulásét, a megújulásét, azt, hogy újra szabadon lehetünk együtt. A nemzeti újrakezdés évében, 2021-ben a 21-es szám egyben azt is üzeni, hogy legyen minden magyar számára a vesztes 20. század után a 21. század közösen megnyert évszázadunk” -- fogalmazott az államtitkár, majd Orbán Viktor miniszterelnököt idézve kijelentette: „Minden meccs addig tart, amíg meg nem nyerjük. Legyen ez így a 2021-es esztendőben is, legyen így a 21. században!”

Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke beszédében hangsúlyozta: a székelyek ma olyan Székelyföldre vágynak, ahol kevesebb a harc, és több az építkezés.

A megemlékezést Györfi Erzsébet madéfalvi születésű népdalénekes balladái és Tamás József nyugalmazott segédpüspök imája tette emlékezetessé. Végezetül a politikai és civil szervezetek, helyi önkormányzatok és közbirtokosságok képviselői az emlékműnél elhelyezték a kegyelet koszorúit, majd a résztvevők közösen énekelték el nemzeti imánkat.