Elhalálozás

„Megtettem mindent,

amit megtehettem, / kinek tartoztam, mindent meg­fizettem. / Elengedem mindenki tartozását, / felejtsd el arcom romló földi mását.”

(Dsida Jenő)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, nagyapa, dédnagyapa

és rokon,

KOVÁCS MIHÁLY

nyugalmazott magyartanár

életének 82. évében

eltávozott szerettei köréből.

Földi maradványait január 8-án, pénteken 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a kézdivásárhelyi új ­református temetőben.

Részvétfogadás a szertartás előtt egy órával.

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy a köpeci

születésű miklósvári

GYERŐ GYÖRGYNÉ

GÚZS GIZELLA

tanítónő

visszaadta lelkét ­Teremtőjének.

Szűk körű temetése 2021.

január 8-án, pénteken 13

órakor lesz a miklósvári

református temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Lelked, reméljük, békére talált, s te már a mennyből vigyázol majd ránk. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, rád örökkön örökké emlékezünk.

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a drága jó gyermek, szerető férj, nevelőapa, jó testvér, sógor, koma, vő, unokatestvér, keresztgyermek, keresztapa, jó barát, közeli és távoli rokon, jó szomszéd, a zaláni

ifj. SZÉKELY ISTVÁN LAJOS

életének 36. évében hirtelen eltávozott az élők sorából.

Szerető szíve, amellyel úgy szerette övéit, megszűnt dobogni, dolgos keze lehanyatlott.

Drága halottunk földi maradványait 2021. január 9-én 14 órakor helyezzük örök nyugalomra a zaláni református temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a magyarhermányi

id. NAGY SÁNDOR

életének 78. évében hosszú betegség után eltávozott ­szerettei köréből.

Földi maradványait 2021. január 9-én, szombaton 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a magyarhermányi református temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Lelked, reméljük, békére

talált. / S Te már a mennyből vigyázol ránk. / Soha nem felejtünk, szívünkben

szeretünk, / Rád örökkön örökké emlékezünk.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető édesapa, nagytata, testvér, após, apatárs, keresztapa, rokon, szomszéd és jó barát, az eresztevényi születésű szépmezői

BÁCS DEZSŐ

78 éves korában hirtelen

elhunyt.

Temetése 2021. január 9-én, szombaton 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi új

református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Szerető hozzátartozói

Részvét

Őszinte részvétünket fejezzük ki Vargha Zsuzsanna ­kolléganőnknek édesapja, KOVÁCS MIHÁLY elhunyta alkalmából.

Emléke legyen áldott.

A Kálnoky Ludmilla Általános Iskola munkaközössége

Kegyelettel búcsúzunk volt kollégánktól, a nyugalmazott ZOLYOMI ȘTEFAN rendőr-főtörzsőrmestertől. Hosszú éveken át odaadóan és eredményesen végezte munkáját a vidéki rendőrségen. Nyugdíjazásáig a nagybaconi rendőrőrs vezetőjeként több generáción át türelemmel tanította a fiatal rendőröket eredményes munkára és tiszteletre. Emléke mindig élni fog. Részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

Isten nyugtassa békében.

Ivan Nicolae ny. r. ezredes, a BM tartalékos egyesület elnöke

Köszönet

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik PÉTER ­MÁRTON temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Megemlékezés

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk az uzoni SZABÓ FERENCRE halálának 8. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

Fájó szívvel emlékezünk a vargyasi SZŐCS GÁBORNÉ MÁTÉ IRMÁRA halálának 10., valamint ifj. SZŐCS GÁBORRA halálának 18. évfordulóján. Pihenésük legyen

csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

Szeretettel emlékezünk a hidvégi GERGELY FERENCRE halálának negyedik évfordulóján. Emlékét szívünkben megőrizzük.

Szerettei

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, / Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. / Az ész megérti, de a szív soha, / Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. / Az élet múlik, de akit szeretünk, / Arra életünk végéig könnyes szemmel

emlékezünk.

Fájó szívvel emlékezünk a 79 éves korában elhunyt, feldobolyi születésű zágoni id. KOCSIS KÁLMÁNRA

halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Megemlékezünk

vitéz KERESZTÉLY FERENCRE, aki 10 éve itt hagyott bennünket. Pihenése legyen áldott, Isten nyugosztalja.

Sokat gondol rá

özvegye, Matild és gyermekei

Fájó szívvel emlékezünk a szeretett feleségre és drága jó édesanyára, FELCSER ­ILONÁRA (szül. ILLYÉS) halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, János, fiai,

Barni és Zsolt

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

NAGY ISTVÁNRA, aki január 5-én két éve 51 évesen távozott az élők sorából. Akit szívünk őriz, nem hal meg soha.

Testvére, József és szerettei

Éltek tovább szeretteitek szívében, s velünk maradtok így mindörökre. Fájó szívvel emlékezünk VÁNCSA ERZSÉBETRE és id. VÁNCSA ISTVÁNRA haláluk ötödik évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Akik őket nagyon szerették

Szeretettel emlékezünk a lisznyópataki születésű

id. DÉSZPA JÁNOSRA

halálának 10. évfordulóján.

Szerettei

Eltelt már négy szomorú év, és még most is hihetetlen, hogy nem vagy többé földi otthonunkban, amiért oly sokat munkálkodtál. Hirtelen távozásod mély nyomot hagyott lelkünkben, de emléked szívünkben mindig él. Kegyelettel emlékezünk LOKODI SÁNDORRA halálának negyedik évfordulóján. Köszönet mindazoknak, akik rá emlékezve halottak napja alkalmával sírhantjára a szeretet virágait helyezték.

Emléke legyen áldott,

pihenése továbbra is csendes az uzoni temetőben.

Szerettei

Fájó szívvel és kegyelettel emlékezünk az egerpataki DEMETER SÁRÁRA halálának második évfordulóján.

Szerettei

„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs halál.” (Cassandra Clare)

Fájdalommal emlékezünk

id. TÓTH ZOLTÁNRA halálának 5. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Nem múlhat el nap, hogy ne gondoljunk rád, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Múlik az idő, a fájdalom marad, betöltetlen az űr, ami a szívünkben megmarad.

Könnyes szemmel emlékezünk a fotosmartonosi

id. BALLÓ BÉLÁRA halálának hatodik hetében. Jóságát és szeretetét lelkünkben őrizzük.

Bánatos szerettei

Kegyelettel emlékezünk az árkosi HOSSZÚ JENŐRE halálának 27. évfordulóján, valamint HOSSZÚ JENŐNÉ LŐRINC EDITRE halálának hetedik hetében.

Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

Szeretteik

