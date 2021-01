Következő írásunk

Ugye tudjuk, hogy a legszebb kincs az emlékezés, ami lehet vizuális vagy gondolatbeli is. Jó érzés visszaemlékezni egy szép eseményre, történetre, látottakra, de az is jó érzés, ha magunkra öltünk egy régi, nagymamánk, nagytatánk fiatalkorában divatos ruhát – székely ruhát a nők, székely harisnyát a férfiak –, ami nemzetünk, őseink iránti tiszteletet is sugall.