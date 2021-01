Kit zavar a hagyományőrzés?

Ugye tudjuk, hogy a legszebb kincs az emlékezés, ami lehet vizuális vagy gondolatbeli is. Jó érzés visszaemlékezni egy szép eseményre, történetre, látottakra, de az is jó érzés, ha magunkra öltünk egy régi, nagymamánk, nagytatánk fiatalkorában divatos ruhát – székely ruhát a nők, székely harisnyát a férfiak –, ami nemzetünk, őseink iránti tiszteletet is sugall.

Azt gondolom, hogy egy 1848–49-ből származó huszár­öltöny, a 170 éves zsinóros mente, a huszárnadrág, sarkantyús csizma, csákó egy lóháton ülő személlyel jó érzést és büszkeséget vált ki nemcsak viselőjében, hanem az egész székely népben. Ezt a huszáros hagyományt, hála Istennek, még sokan őrzik. Az öltöny színe lehet türkizkék, barnás, szürkés, zöldes, ami attól függ, hogy a magyar forradalom és szabadságharc idején viselője melyik térség haderejét erősítette. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy még él ez az örökség.

Valakiknek azonban ez is szúrja a szemét, és könnyű megfejteni, hogy azoknak, akik azt akarják, hogy ne legyen semmi a múltból, ami a miénk. Talán ezek az egyének akarják magukra ölteni régi viseleteinket, és elhitetni az övéikkel, hogy ez a saját ősi öltözetük, amelyet a székelyek 170 esztendeje eloroztak tőlük? Ha netalán a többségi nemzet hagyományőrzői is felöltöznének sajátos, már kiveszőben levő viseletükbe – gatya-nadrágba, széles bőrdeszűvel leszorított hosszú ingbe, bocskorba, kucsmába –, és úgy vonulnának fel, mi nem irigykednénk rájuk, sőt.

Hallom, hogy mostanában az olcsó népszerűségnek örvendő dolgokat szorgalmazzák: a székely zászló kitűzésének betiltását, a székely hagyományőrzés megszüntetését, a trianoni évforduló (június 4-e) és az 1918. december 1-jei gyulafehérvári népgyűlés kötelező megünnepeltetését nagy trikolórlobogtatással és így tovább. Mit nekik az embert pusztító koronavírus-járvány megfékezése? – ehhez ész és készpénz is kell, nem elég a habzó száj! Minderre a koronát a parlamenti választások eredménye, a magyargyűlölő AUR párt előretörése teszi fel, amellyel szélsőséges és büntetett előéletű személyek – köztük Gheorghe Simion és Dan Tanasă – is magas lóra ülhettek.

De ha már így alakult, nekem is lenne egy javaslatom: bővítsék ki a Trianon-törvényt, és rendeljenek el december 1-jétől június 4-éig tartó ünneplést (vagy fordítva), legyen 188 munkaszüneti nap, amikor ki-ki alaposan megünnepelheti a román államot otthon, talán karanténban is. Így a vírus terjedése ellen is lehet védekezni, és a hagyományőrzés is megszűnik egy időre...

N. Kányádi Mihály, Szentivánlaborfalva