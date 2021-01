Színvonalas komolytalanság

Nem könnyű véleményt formálni a mozgásszínházi előadásokról, mert a mozgás és a szavak világa meglehetősen távol áll egymástól. Azt is mondhatnánk, hogy az egyik szellemi, a másik testi, tehát a két különböző pólusát jelentik a világnak. Persze, lehet közelíteni őket egymáshoz, általában úgy, hogy próbáljuk szavakkal kifejezni a mozgást, fordítva ritkábban. A sepsiszentgyörgyi M Studio Mozgásszínház inkább az utóbbival próbálkozik: mozgásba ültetni valamilyen szellemi tartalmat, zeneművet, drámát, emberi tulajdonságokat, megnyilvánulásokat, a lélek rezdüléseit.

A Pam Param című előadás emberi hangok antológiája, melyben a mozgásnyelv szoros kapcsolatban áll a hanggal – hirdeti az Andrea Gavriliu által rendezett produkció ajánlója, mi pedig titokban abban reménykedtünk, hogy végre szavakban kifejezett gondolatokat fognak megjeleníteni, segítenek megérteni a mozgás ábécéjét. Nem így történt, a szóban forgó hangoknak nem volt konkrét jelentése. Az feltűnt, hogy más-más kulturális közegből származnak, de hogy miért éppen ezek a koreográfiák kötődtek hozzájuk, miért éppen ilyen mozgásformákban öltöttek testet, az ismét talány maradt számunkra. Azonban jól szórakoztunk, és végül is ez számít igazán.

A hiphoptól a szirénahangig és szívdobogásig, az afrikaitól a cigány zenéig, az érthetetlen török halandzsától az ugyancsak érthetetlen csujogatásokig és az amerikai licitáló hangjáig sok minden részét képezte az előadás hanganyagának, időnként különböző ritmusok és effektusok is tarkították a palettát. „Akarok be! Akarok be!” – véltük felfedezni a szavak jelentését az egyik jelenetben, ahol becsukódó és kinyíló ajtók és ezek hangimitációi közepette zajlott a játék. Rengeteg állapotot megidéztek hangban és mozgásban egyaránt. Voltak páros és tömeges jelenetek szinkronban vagy tükörszinkronban, voltak harcban álló és egymásba fonódó kettősök, apró és nagy mozgásformájú koreográfiák. Földön csúsztak és szárnyaltak, imitáltak pénzszámlálást, árverést, tyúkot, légyfogást, dobolást, táncoltak kacagásra, köhögésre, babasírásra. Csupa nem szokványos mozgásformát mutattak, melyeket időnként felgyorsítottak, máskor lelassítottak, vagy éppen megállították az időt, és elvarázsoltak játékosságukkal, kreativitásukkal, komolyan vett komolytalanságukkal. Az előadás végén olyan érzésünk támadt, mintha csak most kezdődne. Valami lezárult, de elkezdődött valami egészen más. Mintha arra készültek volna, hogy a hangok világából átlépjenek egy másik szintre, a zene világába.

Egy összeforrott csapatot láttunk, melyben mindenki meggyőző volt. Balázs Judith személyében új színésznő érkezett a társulathoz, akinek ez volt a bemutatkozó előadása. Nem lógott ki a sorból, sőt, a hajlékonysága által egy eddig még nem látott, új mozgásforma is megjelent az M Studio színpadán. Deák Zoltán különböző játékai a hangokkal lenyűgöztek, időnként ő kísérte a mozgást, máskor fordítva. Halandzsa epilógusa a végén – melyből semmit sem ért az ember, mégis rendkívül beszédes – felejthetetlen mozzanata az előadásnak.

Érdekes és különleges volt a neoncsövek által körülhatárolt játéktér, mintha valami óriási digitális kijelző mutatta volna néha színes, máskor fehér fényei által, hogy milyen korban és melyik részében vagyunk a világnak. Közben pedig rengeteg fényváltás, pontfények és vörös hangulatfények is gazdagították az előadás látványvilágát.

A bemutatót online láttuk. A filmezés is profi munka volt, mely tökéletesen élvezhetővé, akár még az élő bemutatóknál is izgalmasabbá tette a produkciót a közeli képek által. Többnyire az összképet láttuk, de minduntalan belénk vésődött egy-egy bevillanó arc, mimika, gesztus, és így tudott egyre közelebb jönni hozzánk és végül egészen meggyőzni bennünket ez a színvonalas komolytalanság.