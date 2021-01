Díjazták Kristály Sándor matematikust

Előző írásunk

Több mint négy évvel ezelőtt, még 2016-ban Kovászna polgármesteri hivatala egy modern wellnessközpont megépítését álmodta meg. Az elmúlt év végén jelentős lépést tehettek meg: elkészült a létesítmény megvalósíthatósági előtanulmánya, a dokumentációt a helyi tanács is jóváhagyta. Eddig a kívülállók számára láthatatlan háttérmunka zajlott, de most az előtanulmány részeként elkészült a wellnessközpont – hivatalosan: multifunkcionális balneoklimaterikus központ – látványterve is. Így már körvonalazódik, hogyan is fog kinézni a majdani központ – mondta el érdeklődésünkre Gyerő József polgármester.