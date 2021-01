Az őrült és a hatalom

Következő írásunk

A pesszimisták mondhatják, hogy a 2020-as koronavírusos évnél – amelyik éppen most múlt ki – már rosszabb nem is lehet, de azért vannak optimisták, akik állítják, hogy az idei, a 2021-es lehet akár még rosszabb is. A múlt év elég jól kezdődött, de tudjuk, hogy minden jó, ha a vége jó, márpedig a tavalyi év vége rossz volt. Jóllehet, a koronavírus elleni védőoltás is megjelent a (látó)határon, sajnos, ennek beadása sokkal lassabban terjed, mit maga a járvány.