Évértékelő az Osonónál

Az elmúlt év nagyrészt a képzésekről szólt, a társulat 92 műhelyfoglalkozás és 2 drámatábor által adott teret a fiatalok és felnőttek képzésének. Mindezek mellett 14 színházi előadást tartottak, amelyek után minden esetben interaktív közönségtalálkozóra került sor.

A vírushelyzet adta új kihívásokra válaszolva két filmet is készítettek a Magyarság Háza megbízásából: a nagykárolyi fiatal szerző, László István Lépjen, kérem! című egyfelvonásos drámájának tévészínházi változatát, valamint a József Attila szövegeiből létrehozott Nem vagyok, csak mások látnak című kísérleti versfilmet. Mindkét alkotás rendezője Fazakas Misi, technikai rendezője Mucha Oszkár volt.

A Fazakas Misi által rendezett Ahogyan a víz tükrözi az arcot című dokumentarista előadás túl van az 580. bemutatáson. A produkció októberben egy többállomásos romániai turnén vett részt, amely során hátrányos helyzetű fiatalok láthatták többek között olyan településeken, ahol még nem, vagy több évtizede nem járt színházi társulat.

Az Osonó tavalyi tevékenységének 60 százaléka magyarországi, 40 százaléka romániai helyszíneken zajlott. Folytatták a jó együttműködést a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskolával, közösen szervezték immár nyolcadik éve a csoportvezető- és pedagógusképzést, a járványhelyzet miatt azonban elmaradt a szokásos interetnikai drámatábor és a Színjátékosok Találkozója is, amelyeket idén újra megszerveznének. Folytatódott a két évtizedre visszatekintő sikeres együttműködés a Plugor Sándor Művészeti Líceummal is, amelynek drámatagozatos diákjai több oktatási projektben és szakmai gyakorlaton vettek részt annak köszönhetően, hogy a színházműhely Regisztrált Tehetségpont és Európai Tehetségpont minősítéssel rendelkezik.

Az elmúlt év újabb eredményes együttműködéseket is hozott. A budapesti Magyarság Háza megbízásából több műhelyfoglalkozást tartottak, de el kellett halasztani a közös szervezés alatt lévő Kárpát-medencei Diákszínjátszó Fesztivált, amelynek második kiadására idén kerül sor. Egy másik fontos együttműködés a Gyulafehérvári Caritassal történt. Az Iránytű a munka világába elnevezésű, az EEA Norvég Alap, valamint a Renovabis és a német katolikusok által támogatott négyéves program a korai iskolaelhagyás csökkentését, a munkanélküli fiataloknak a munkapiacon való elhelyezkedését és a külföldre való elvándorlás visszaszorítását célozza meg Maros és Hargita megye településein. Fazakas Misi, a társulat vezetője több műhelyfoglalkozást tartott a celldömölki Soltis Lajos Színház stúdiósai számára is, ez az együttműködés pedig idén is folytatódik. Az év elején ugyanakkor elindították egy magyar–olasz koprodukció próbafolyamatát is, amelyet a járványhelyzet miatt egyelőre fel kellett függeszteni.

Az idei évet két pedagógusképzéssel kezdi az Osonó, aztán több ifjúsági program, márciusban pedig egy felnőttoktatást célzó Erasmus+ projekt vár a társulatra. Ugyanakkor tervben van egy osztálytermi és színházi előadás elkészítése is. József Attila írásait Mucha Oszkár fogja megszólaltatni a Nem vagyok, csak mások látnak című előadásban, amelynek rendezője Fazakas Misi. Mindezek mellett több nemzetközi és budapesti projektet is lebonyolít az Osonó Színházműhely, amely a továbbiakban is három kulcsszóra építi tevékenységét: színház, oktatás és szociális projektek. (nbs)