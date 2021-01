Bezárt a korcsolyapálya

Az intézkedést azzal indokolják, hogy megnyitásakor – 2020. december 18-án – csökkenőben volt a Háromszéken azonosított fertőzések száma, most viszont ismét emelkedni kezdett. Ha a járványhelyzet megengedi, újra megnyitják az ajtót a mozogni vágyóknak, akiknek a kedvéért az elmúlt hetekben a programot is meghosszabbították, mert nagy volt az érdeklődés, de az egyszerre belépők számát korlátozni kellett.

A jégpályát is működtető Sepsi Rekreatív cég igazgatója, Bodor Loránd lapunknak elmondta: nagyon remélik, hogy hamarosan ismét fogadhatják a közönséget, és a hideget is nagyon várják, hogy a szabadtéri sporttevékenységek is elinduljanak. A leigazolt sportolók egyébként továbbra is megtarthatják az edzéseiket a jégen.