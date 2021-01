NEHEZEN MEGY AZ ÉRTÉKESÍTÉS. Négy évvel ezelőtt azzal az elképzeléssel hozták létre az Elkobzott Javakat Kezelő Országos Ügynökséget, hogy a bűnvádi eljárások során lefoglalt értékeket a társadalom javára fordítsák, az árverésekből befolyt összegeket az állami költségvetésbe forgassák, illetve jusson belőle a bűncselekmények áldozatainak is némi kárpótlás.

Ez idő alatt szánalmasan kevés, mindössze 15,5 millió lejt sikerült az eladásokból szerezni. Ebből a szempontból a 2020-as esztendő nem is volt olyan rossz év az ügynökség számára, hiszen a teljes összeg több mint felét, vagyis 8,1 millió lejt szedtek össze. Az elkobzott javak igencsak változatos képet festenek, és a legnagyobb érdeklődés az elektronikus árveréseken a kevesebbet érő javak iránt mutatkozik. Decemberben például egyenként 300 lejért értékesítettek két agár kutyát, melyeket orvvadászoktól koboztak el. Korábban az ügynökség 504 lejt fizetett egy kutyaszakértőnek, hogy állapítsa meg hat másik vadászkutya értékét. De kínálatukban más állatokat, például kecskét, juhot is találunk. Emellett ócskavasat (történetesen a caracali rém udvarán lévő fémhulladékról van szó), borecetet, acéltekercseket, ereszcsatornákat, olajfúró berendezéseket, tűzifát, ruhákat is árverésre bocsátanak. Ezekre legalább könnyebben akad vevő, mint például a Dan Voiculescutól vagy más bűnözőktől származó ingatlanokra, luxusautókra, repülőgépre, kriptovalutára vagy mozdonyra. (Főtér)

JÁRVÁNYHATÁSOK. A romániai kereskedelmi szálláshelyeken a tavalyi első tizenegy hónapban több mint 50 százalékkal csökkent a vendégek és a vendégéjszakák száma – közölte szerdán az országos statisztikai intézet. A vendégéjszakák száma 51 százalékkal, 13,8 millióra esett vissza az előző évi 28,1 millióhoz képest. A belföldi vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma 44,6 százalékkal, 12,8 millióra csökkent, míg a külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma 80,7 százalékkal, 957 ezerre csökkent az előző évi 4,9 millióhoz képest. A kereskedelmi szálláshelyekre érkezett vendégek száma is 51,8 százalékkal, 5,9 millióra esett vissza, a belföldi turisták száma csaknem 44 százalékkal, 5,5 millióra csökkent, míg a külföldieké 82,7 százalékkal, mintegy 437 ezerre. (MTI)

LEBUKOTT EMBERCSEMPÉSZ. Hatvannyolc ember, közöttük 11 gyermek volt bezsúfolva egy törökországi kamion rakodóterébe, amely tegnapra virradóan Nagylaknál próbálta elhagyni Romániát. Tizenegy személy 15 és 17 év közötti kiskorú, a többi 18 és 40 év közötti török, szíriai, palesztin és egyiptomi illetőségű. A hatóságok a török állampolgárságú sofőr ellen büntetőjogi eljárást kezdeményeznek embercsempészet miatt. (Agerpres)