Megyeszerte mozgósított az első havazás

Gépekkel, szóróanyaggal és munkaerővel is készen állt az első havazásra a Tega Rt., melynek csapatai már péntek reggel 7 órakor útnak indultak, hogy letakarítsák a havat a város utcáiról, járdáiról. Máthé László, a köztisztasági társaság vezetője lapunknak elmondta, mivel az utóbbi időben enyhe volt a tél, a korábbi évekről is maradt még csúszásgátló anyaguk, így ilyen tekintetben nincs gondjuk. Havazás esetén hatvan munkatársuk dolgozik Sepsiszentgyörgy közterületein, péntek reggel nyolc járdaseprőt is üzembe helyeztek, de két folyékony csúszásgátlót (kalcium-klorid) szóró autó is járta a várost és hat homokot és sót hintő autó is rendelkezésükre áll. Amennyiben a helyzet úgy kívánja, a hóekéket is bevetik az utak hótalanítására - sorolta.

A megyei besorolású utakon a hóeltakarítást az önkormányzat alárendeltségébe tartozó Kovászna Megyei Út és Híd Rt. végzi. Az első havazás az érintett szakaszokon nem okozott fennakadást, a társaság kellőképpen felkészült a téli munkálatokra – mondta el lapunk megkeresésére Kovács Ödön. A megyemenedzser szerint összesen 42 gépet tudnak használni hóeltakarításra, s rendelkezésükre áll kellő mennyiségű csúszásgátló is, a hét elején 285 tonna só, illetve kétezer tonna homok volt készleten, ezt használhatják az utak szórására.

A Kovászna megyét átszelő országos besorolású utak karbantartása az Országos Út- és Hídügyi Társaság brassói kirendeltségéhez tartozik, a sepsiszentgyörgyi munkapont csapatai pénteken hét autóval mintegy 26 tonna sót szórtak ki az alárendeltségükbe tartozó hét nemzeti úton.