Kevesebben kórházban, növekvő esetszám Háromszéken

Csökkent némiképp a kórházban ápolt fertőzöttek száma is, csütörtökhöz képest 120-szal, ám így is több mint 8700 páciens szorul egészségügyi intézményben történő ellátásra, akik közül 1100 személy állapota továbbra is súlyos.

Háromszéken enyhén nőtt az esetszám, az előző napihoz viszonyítva hattal többet, azaz 46 fertőzöttet jelentettek, így a megye fertőzöttségi mutatója is felfele kúszik, értéke immár 1,06 százalék. A szomszédos Hargita megye 38, Maros megye 82, míg Brassó 142 új fertőzöttel szerepel a legfrissebb összesítésben.

Csütörtökről péntekre 96, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, ezzel 16 506-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma, 60 férfi és 36 nő elhalálozását jelentették a hatóságok. Az érintettek közül 89 személy más betegségben is szenvedett.