Színház

SEPSISZENTGYÖRGYI TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Martin Crimp A többit már láttad a moziban című darabját Botos Bálint rendezésében a nagyteremben játsszák január 14-én, 16-án és 20-án 19 órai kezdettel. * Ny. V. Gogol Kártyások című komédiája a színház kamaratermében tekinthető meg január 17-én, 19-én, 21-én és 27-én 19 órától. Rendező: Zakariás Zalán.

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ január 15-én és 16-án 19 órától nézők előtt is bemutatja az Andrea Gavriliu által rendezett Param param című legújabb előadását, melyet 22-én, 24-én és 30-án is játszanak a Háromszék Táncstúdióban. Jegyek továbbra is a biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók. Az érvényben lévő rendelkezések miatt a helyek száma korlátozott.

Mozi

A MŰVÉSZ MOZI műsorából: kedden 16.15-től Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, románul beszélő), 16.30-tól Összetört szívek galériája (amerikai–kanadai romantikus vígjáték, román felirattal), 19 órától Corpus Christi (lengyel filmdráma, magyar felirattal), 19.15-től Seveled (magyar romantikus vígjáték, román felirattal); szerdán 16.15-től Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, románul beszélő) és 16.30-tól magyarul beszélő, 19 órától Corpus Christi (lengyel filmdráma, román felirattal), 19.15-től Miután összecsaptunk (amerikai romantikus film, magyarul beszélő); csütörtökön 16.15-től Amíg tart a nyár (ausztrál filmdráma, román felirattal), 16.30-tól Lassie hazatér (német családi kalandfilm, magyarul beszélő), 18.45-től Szívek királynője (dán–svéd filmdráma, román felirattal), 19 órától Nagypapa-hadművelet (amerikai vígjáték, magyarul beszélő).

Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102; cím: Sepsiszentgyörgy, Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám. Honlap: arta.cityplex.ro.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Autonómia alulnézetből – szemelvények a Magyar Autonóm Tartomány történetéből, a Székelyföldi Stúdió dokumentumfilmje. A második világháború után, 1952-ben a többségében magyarok által lakott régió területi autonómiát kapott. De a valós önrendelkezés elképzelhetetlen volt a kommunista diktatúrában. A korhoz igazodva ugyan, mégis jelentős értékmentő és értékteremtő munkát végeztek az MAT közművelődési és oktatási intézményei. Mindössze nyolc év után, 1960 decemberében egy közigazgatási átszervezéssel eltüntették Románia térképéről a tartományt, 1968-ban pedig jogutódja, a Maros Magyar Autonóm Tartomány is megszűnt. * Egy festőművész a fényképészet hajnalán: Szathmáry Papp Károly – Sokan a világ első háborús fotóriporterének tartják, Cuza fejedelem és I. Károly király is udvari festőjének nevezte ki. Kora egyik legjobb akvarellistája volt, és mindenekelőtt rengeteget fényképezett. Ki is volt tulajdonképpen Szathmáry Papp Károly, akinek születésnapját, január 11-ét a román fotóművészet napjává nyilvánították? Erre keresi a választ Balázs János és Miholcsa Gyula dokumentumriportja.

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 13 órától szeretetláng rózsafüzér, 13.20-tól zenés köszöntő, 14.40 és 17 órától Görgényi Tünde stúdióvezető fogadja az imaszándékokat, 15 órától irgalmasság rózsafüzére, 17.20-tól örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Hargitafürdőről, 18.50-től A hét plébániája Gábor Annával, 19.35-től esti mese, 21.15-től a béke rózsafüzére, 21.25-től Effata, nyílj meg! – Görgényi Tünde műsora, 22 órától zsolozsma – kompletórium. Honlap: mariaradio.ro.

Gyűjtés a csíkszeredai tűzvész károsultjainak

A csíksomlyói tűzvészben károsultak megsegítésére összefogott Csíkszereda lakossága, köz- és magánintézményei, a pénzbeli adományokat a Gyulafehérvári Caritas gyűjti össze. Online adományozási felületet is létrehozott, amely a caritas-ab.ro honlapon érhető el, vagy a következő bankszámlaszámokra lehet utalni: RON: RO33 RNCB 0152 016 3253 0001, EUR: RO30 RNCB 0152 0163 3253 0055, Swift: RNCBROBU, bank: Román Kereskedelm Bank (Banca Comercială Română). Kedvezményezett (Beneficiar): Caritas Alba Iulia, Asistență Medicală și Socială. Adószám (CIF): 15070152. Kapcsolattartó: Péter György, 0724 327 941, gyorgy.peter@caritas-ab.ro.

Megemlékezés

Az Erdélyi Vitézi Rend január 12-én, kedden 16 órától a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében az érvényben levő óvintézkedések betartásával rövid megemlékezést tart a doni tragédia 77. évfordulója alkalmából. Imát mond v. Bucsi Zsolt Tamás vártemplomi lelkész. Minden rendtársat és érdeklődőt elvárnak.

Apróhirdetések, gyászjelentők

Értesítjük hirdető ügyfeleinket, hogy a Háromszék nyomtatott változatában az apróhirdetést, a gyászjelentőt, a részvétnyilvánítást és a megemlékezést online, bankkártyás fizetéssel is elfogadjuk. Az új rendszer a következőképpen érhető el: a www.3szek.ro honlapon kattintson az Online apróhirdetések menüre/bannerre, töltse ki a megfelelő mezőket a hirdetés szövegével, válassza ki a megjelenés dátumát – ismétlődő hirdetés esetén a dátumokat –, és a lap alján kattintson a „Megrendelés küldése a korrektúrához” gombra. Kollégáink a megadott e-mail-címre visszaküldik a javított szöveget, azt ellenőrizze, majd a „Megrendelem” gombra kattintva bankkártyával fizetheti ki a visszaigazolt összeget.

Apróhirdetési, illetve reklámirodánk a megszokott program szerint, hétfőtől csütörtökig naponta 9–16, pénteken 9–14 óráig tart nyitva. Online apróhirdetési szolgáltatásunk nyitvatartási rendtől függetlenül bármikor igénybe vehető, a következő napra megrendelt hirdetést azonban legkésőbb 18 óráig kérjük feltenni és kifizetni.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line (0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) egész héten 9–12 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos online formában végzi szerkesztőségünkben az ingyenes jogi tanácsadást. A jogorvoslásra váró ügyek leírását és a kérdést a hpress@3szek.ro e-mail-címre várjuk, a levél tárgyához kérjük beírni azt, hogy Jogi tanácsadás. Kérdéseiket postacímünkre is eljuttathatják: 520003 Sepsiszentgyörgy, Mihai Viteazul tér 2. szám.

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATRA számíthatnak mindazok, akiket magyarságuk vagy vélhetően magyarságuk miatt jogsérelem ért. Elérhetőség a 0741 568 527-es telefonon.

FOGADÓÓRÁK. A veszélyhelyzet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon. Minden csütörtökön 15 és 17 óra között Vargha Fruzsina alpolgármester válaszol a fiatalok kérdéseire a 0267 316 365-ös telefonszámon.

KEDVEZMÉNYEK. A Tega hulladékelszállítási díját az idén is kedvezményesen lehet kifizetni március 31-ig: a kedvezmény egész évre 10 százalék, fél évre 5 százalék. A 70 évesnél idősebb, 800 lej alatti nyugdíjjal rendelkező személyeknek nem kell fizetniük a hulladékelszállításért, a 801–1000 lejes nyugdíjjal rendelkezők pedig 50 százalékos kedvezményben részesülnek. A kedvezmény akkor érvényes, ha egy 2021-es nyugdíjszelvénnyel alátámasztják a kérésüket, ennek határideje április utolsó napja, és minden évben meg kell ismételni.