Két háromszéki diadal

Annak ellenére, hogy a sepsiszentgyörgyi buboréktorna szombati nyitómérkőzésének első kosarát a nagyváradiak szerezték, és néhány perc erejéig kiegyenlítettebb küzdelem folyt a pályán, a győztes kiléte már az első negyed után kiderült, hiszen a KSE 35–10-re vezetett az nyitó játékrészt követően. A folytatásban is a felső-háromszékiek irányították a párharcot, akik nemes egyszerűséggel átgázoltak a fiatal játékosokból álló Rookies csapatán (65–13). A térfélcserét követően sem sokat változott az összecsapás képe: a mieink támadtak és pontoztak, a határ mentiek pedig futottak az eredmény után (87–17). Az utolsó negyed elején Taneira Wilson duplájával a KSE megszerezte a századik pontját, és végül 115–25 arányban nyerte meg a találkozót. A mezőny legjobbja a kék-fehérek közül került ki: Chelsea Mitchell 36 ponttal fejezte be a meccset.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 10. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Nagyváradi Rookies 115–25 (35–10, 30–3, 22–4, 28–8). KSE: Debreczi 6/6, Wilson 16, Mitchell 36/12, Tuchilus 7/3, Lénárt P. 13–Czimbalmos, Lénárt A. 2, Kozma 7/3, Domokos 10, Biszak 10/3, Bara-Németh 8. Edző: Molnár József. Nagyvárad: Manga 3/3, Kokovay 6, Medvei 5, Farcaș, Roșu 4–Veres, Faragó 4, Ardelean, Purguly, Ciceac 3. Edző: Veres Attila.

A Sepsi Arénában zajló torna második meccsén a bajnokság két hibátlan mérlegével rendelkező együttes nézett farkasszemet egymással. A házigazda Sepsi-SIC csapatánál Marie Růžičková, Andra Mandache, Annemarie Gödri-Părău, Kovács Renáta és Rebekah Gardner került be a kezdőbe, a Szatmárnémeti VSK-tól pedig Patricia Bright, Carla Popescu, Marina Solopova, Alina Podar és Bria Goss lépett pályára. A vendégektől hiányzott a sérült Kilin Tünde és Flavia Ferenczi, valamint a frissen leigazolt Claudia (Pop) Cuic. Az összecsapás első perceiben felváltva pontoztak és vezettek a csapatok, ám a távolról jobban célzó szatmáriak Goss triplájának is köszönhetően a 6. percben négypontos előnyre tettek szert (9–13). Egy 5–0-s sorozattal a Sepsi-SIC rövid időre átvette a vezetést (14–13), ám innen tovább folytatódott a kiélezett csata. A kispadról érkező Jovana Pašić kétszer is előnybe juttatta a zöld-fehéreket, s amikor úgy tűnt, hogy a SIC nyeri meg az első negyedet, Podar a játékrész végét jelző dudaszó előtt még elsüllyesztett egy hármast (20–22). Ekkor vezetett utoljára a VSK, hiszen a második 10 perc elején Zoran Mikes tanítványai magukhoz ragadták a kezdeményezést és a vezetést. Lányaink nem tudtak megnyugtató előnyt összedobálni, de még így is plusz kilenccel vonultak öltözőbe (44–35). A fordulást követően Gödri-Părău és Gardner irányításával remekelt a Sepsi-SIC, amely 20 ponttal is vezetett (58–38), ám 63–47-nél ért véget a harmadik negyed. A mérkőzés zárószakaszában a szatmáriak voltak a jobbak, akik távoli dobásaik révén jócskán lefaragták hátrányukat, de már megfordítani nem tudták a meccset, és végül a derbit a Sepsi-SIC 80–69-re nyerte meg. A szentgyörgyiek legjobbja a 18 pontig jutó Gardner volt, a túloldalon a 19 egységet szóró Goss jeleskedett.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 10. forduló: Sepsi-SIC–Szatmárnémeti VSK 80–69 (20–22, 24–13, 19–12, 17–22). Sepsi-SIC: Gardner 18, Gödri-Părău 12/3, Mandache 12, Ruzickova 7, Kovács–Pasic 12/3, Tobin 9/3, Pavlopoulou 4, Orbán 4, Kelemen 2, Ghizilă. Edző: Zoran Mikes. Szatmárnémeti: Goss 19/6, Podar 12/3, Bright 10, Solopova 8/6, Popescu 3/3–Covile 12/6, Pop 5/3, Neagu, Huțanu. Edző: Miguel Lopez.

Felemás vasárnap

A Kézdivásárhelyi SE együttese második megyeszékhelyi meccsén nem illetődött meg a jobb játékerőt képviselő Szatmárnémeti VSK csapatától, sőt, az első negyedben többször is vezetett a bajnoki babérokra törő határ mentiekkel szemben. Ennek ellenére 17–17 egyenlővel ért véget a játékrész, ám a következő percekben is folytatódott a kiélezett csata. A 15. percben még hárompontos volt a céhes városiak hátránya (30–27), ám a nagyszünetre 38–31-re alakult az eredmény. A fordulást követően egy ideig még kitartott a kék-fehérek ereje, de lassan a VSK akarata kezdett érvényesülni a pályán (59–46). A teljesen kimerült KSE-s lányok 29–15-re veszítették el az utolsó negyedet és 88–61-re a találkozót. A látványos és szép küzdelmet hozó összecsapás legjobbja a VSK-t erősítő Patricia Bright lett, aki dupla duplával – 10 lepattanó és 24 pont – zárt. A kék-fehérektől ezúttal is Chelsea Mitchell szerezte a legtöbb pontot, szám szerint 29-et.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 11 forduló: Szatmárnémeti VSK–KSE 88–61 (17–17, 21–14, 21–15, 29–15). Szatmár: Colive 7, Bright 24, Popescu, Podar 9/9, Goss 20/9–Pop, Boota, Szmutku, Neagu 4, Solopova 24/18, Croitoru, Huțanu. Edző: Miguel Lopez. KSE: Debreczi 13/9, Wilson 9, Mitchell 29/9, Tuchilus, Lénárt P. 2–Czimbalmos, Lénárt A., Kozman, Domokos, Biszak 8/6, Bara-Németh. Edző: Molnár József.

A tartalékos Sepsi-SIC fölényes győzelemmel zárta az újabb hazai rendezésű buboréktornát, miután 148–14-re verte a Nagyváradi Rookies csapatát. Az első sípszótól az utolsóig a zöld-fehérek fölényes játéka érvényesült a pályán, akiktől 24 ponttal Jovana Pašić bizonyult a mérkőzés legeredményesebb játékosának.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 11. forduló: Nagyváradi Rookies–Sepsi-SIC 14–148 (2–45, 8–36, 2–34, 2–33). Nagyvárad: Mangra 3/3, Veres, Kokovay, Faragó, Roșu 5–Medvei 2, Ardelean, Farcaș, Purguly 2, Ciceac 2. Edző: Veres Attila. Sepsi-SIC: Pašić 24/12, Pavlopoulou 10, Kelemen 21/6, Růžičková 23, Kovács 21/9–Ghizilă 13/6, Orbán 16, Tobin 20, Mandache, Gördi-Părău, Gardner. Edző: Zoran Mikes.