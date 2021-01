A Bunduc–Gáll, Kanyó, Gajdó T., Mojzi (cserék: Damian, Albu, Pakucs, Barbocz, Bandi, Zsombori) összeállításban pályára lépő kézdivásárhelyi csapat számára rosszul kezdődött a találkozó, hisz egy, a kapu előtt elvesztett labdából Szőcs megszerezte a vezetést a Dévai Autobergamónak (1–0). Kevéssel később Kanyó lábán volt az egyenlítés, miután egy gyors kontra végén kevéssel a kapu mellé lőtte a labdát. Ami nem jött össze a háromszékieknek, az összejött a pályaválasztó dévaiaknak: előbb Hadnagy növelte az Autobergamo előnyét (2–0), majd Gavrilă duplájával már négygólos hátrányban volt a céhes városbeli alakulat (4–0). A Mimi Stoica vezette Hunyad megyeiek a folytatásban sem lazítottak, s a 9. percben Szőcs második találatával már 5–0 volt a mérkőzés állása. Innen vészkapusra váltottak a kék-fehérek, így valamelyest kiegyenlítődtek az erőviszonyok a pályán, ám újabb találatot a dévaiak jegyeztek: a 16. percben ismét Hadnagy zörgette meg a kézdivásárhelyi hálót (6–0). A KSE Futsal a továbbiakban is vészkapussal támadt, aminek az lett a vége, hogy az Autobergamo hálóőre, Toniță is bevette az üresen álló háromszéki kaput (7–0). A 19. percben szépített együttesünk, miután a Damian által letámadott dévai Grosu a saját kapujába passzolta a labdát (7–1).

A térfélcserét követően is vészkapussal támadott a KSE Futsal gárdája, a sebességből visszavevő Autobergamo pedig derekasan állta a kézdivásárhelyiek ostromait. Újabb találatra egészen a 39. percig kellett várni, amikor Grosu jóvátette első félidei hibáját, és a saját térfeléről talált be az őrizetlenül hagyott háromszéki kapuba (8–1). A találkozót Kanyó gólja zárta, aki a véghajrában egy szép indítást követően a kijövő dévai kapus mellett gurított a hálóba (8–2). Ez volt az idénybeli tizedik veresége a céhes városbeli együttesnek, amely két győzelemmel és hat ponttal a hatodik helyen fejezte be a pontvadászat alapszakaszát.

„Rosszul kezdtek a fiúk, becsúszott egypár hiba, és az első félidő felénél már 5–0-lal vezetett a dévai alakulat. Miután vészkapusra váltott a csapat, jobban ment a játék, de ebből a mérkőzésből csak ennyit lehetett kihozni” – nyilatkozta érdeklődésünkre Gazda József edző, aki itthonról, a YouTube-közvetítés révén követte csapatát.

Teremlabdarúgó 1. Liga, 13. forduló: Dévai Autobergamo–KSE Futsal 8–2 (7–1). Gólszerzők: Szőcs (1., 9.), Hadnagy (4., 16.), Gavrilă (7., 7.), Toniță (18.), Grosu (39.), illetve Grosu – öngól (19.), Kanyó (40.).

A céhes városbeli klubot érintő hír, hogy még a múlt hét folyamán távozott tőlük a kapus Farkas Róbert Attila, akit a Csíkszeredai Imperial Wet igazolt le a pályafutását Déván folytató Petrișor Toniță helyére. A 21 éves hálóőr 2017-ben érkezett Kézdivásárhelyre, ahol a futsalcsapat mellett a klub III. ligás labdarúgó-együttesét is erősítette. (t)