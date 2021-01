A nemzeti kisebbségek évtizede következhet

A politikus emlékeztetett, hogy az erdélyi magyar alakulatok az alapelvek között rögzítették a magyar nyelv regionális egyenjogúságát, megfogalmazták az önigazgatás demokratikus intézményrendszerének tiszteletben tartását, valamint azt, hogy valamennyi lépés a közösség identitásának megőrzése, a szülőföldön való boldogulása és gyarapodása biztosításával történik. Szili Katalin felidézte azt is, a december 6-i parlamenti választást megelőzően az RMDSZ és – az MPP és az EMNP fúziójával létrejött – EMSZ megállapodása az erdélyi magyar közösség országos ügyeinek összehangolt képviseletéről és a parlamenti választásokon való együttműködésről szólt, ezzel is kifejezve a magyarság és a többségi társadalom irányában a közösen felvállalt értékeket és lépéseket. „A magyar közösség támogatása alapján létrejött parlamenti képviselet és a koalíciós megállapodás a három éve elvetett mag decemberi hajtása, amely új reményeket nyújt a közösségi elképzelések megvalósítására” – fogalmazott a miniszterelnöki megbízott. Jelezte azt is, a nemzeti régiók polgári kezdeményezése a Minority SafePack várható, nem távoli sikerének folytatása lehet. „Legyen ezzel az indulással ez az évtized az őshonos nemzeti kisebbségek évtizede a hosszú távú európai stabilitásért” – összegzett Szili Katalin.