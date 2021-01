A pápa szerint erkölcsi kötelesség a védőoltás

Az egyházfő nem érti meg az oltást megtagadókat, mivel az egészségükkel, az életükkel és a többiek életével is játszanak. A 84 éves pápa bejelentette, hogy a Vatikánban a héten kezdődik az oltás. A pápát, aki március és június között nem találkozott a hívőkkel, a járvány olaszországi terjedése kezdete óta többször is tesztelték. A Vatikán jelenleg is interneten keresztül közvetíti az egyházfő beszédeit és miséit. Ferenc pápának a Canale5 olasz kereskedelmi televíziónak adott exkluzív interjúját tegnap este sugározták.