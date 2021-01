Háromszéki önkéntesek is segítik a tűzkárosultakat

Több mint 250 személy, köztük mintegy 140 gyermek ideiglenes otthona lett a csíkszeredai Erőss Zsolt Sportcsarnok, ahol szombat délután hangos gyermekzsivaj közepette értük el telefonon Tischler Ferencet, a szeretetszolgálat ügyvezetőjét. Mint mondta, néhány hetes kisbabától kamaszig mindenféle életkorú gyermekkel találkoztak, céljuk pedig az, hogy az érdekes foglalkozások, tevékenységek, játékok, vetítések révén minél könnyebben, gyorsabban elteljen az idő számukra. Azt tapasztalták, a családoknak szükségük van lelki támaszra is, ezért a következő napokban pedagógusok, szociális munkások és pszichológusok utaznak majd a helyszínre, hogy megnyugtassák és segítsék a felnőtteket feldolgozni az őket ért kárt és veszteséget. Tischler Ferenc elmondta, a tűzkárosultak biztonságban érzik magukat, értékelik az önkormányzat csapata és a polgármester hozzáállását, a lakosság összefogását, mely révén nagyon gyorsan sikerült a legszükségesebbeket biztosítani kicsik és nagyok számára: ruhát, takarókat, élelmiszert és egyéb javakat, a vendéglátósok összefogása révén pedig a több mint kétszáz rászoruló étkeztetése is napokra biztosított. Az otthonaik nélkül maradt emberek elmondása alapján az is kiderült, elfáradtak az összezártságban, negyedik napja vannak a sportcsarnokban, ahol időnként nehéz a pihenés, ha egy kisgyermek sírni kezd, az másokra is átragad – sorolta a szeretetszolgálat munkatársa. Megjegyezte azt is, egyébként jóindulatú, egymást segítő, csendes közösséggel találkoztak, és ez a hatóságok dolgát is megkönnyíti – vélekedett.

A sepsiszentgyörgyi önkéntesek kétnapi munka után jövő hétvégén ismét visszatérnek Csíkszeredába, a következő napokban azonban a szeretetszolgálat más régiókban tevékenykedő önkéntesei veszik át a helyüket és segítik a tűzkárosultakat ebben a nehéz, átmeneti időszakban.

Adománygyűjtés indult

A Magyarországon Élő Háromszékiek Egyesülete adománygyűjtést indít a csíki tűzkárosultak megsegítésére. Székely Péter egyesületi elnök lapunknak elmondta, felvették a kapcsolatot Csíkszereda városvezetőjével, hogy hivatalossá tegyék a kezdeményezést. Jótékonysági árverésen igyekeznek az egyesület tulajdonában lévő festményt, dedikált sportmezeket – OSK, Fradi, Honvéd-Kispest, Csíkszeredai Sportklub – értékesíteni, az így befolyt összeget és egyéb felajánlásokat a tűzkárosultakhoz juttatják el. Most a csíkiak vannak bajban, őket kell támogatnunk, s meggyőződésem, hogy ha a háromszékiek lennének bajban, ők is segítenének – fogalmazott az egyesületi elnök.