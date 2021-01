Amit a kirakatbeverők, gyújtogatók, rombolók műveltek, az jogos volt, mert jó ügy érdekében cselekedtek. Közben kiderült, hogy Floyd nem volt éppen ártatlan fehér bárányka, hanem szép bűnlajstrom volt a számlájára írva. Most, miután az amerikai demokrácia nagyobb dicsőségére Trump-párti fanatikusok bevették és feldúlták a Capitoliumot, a roham közben meglőttek egy fehér nőt, Ashli Babbittot, aki ráadásul veterán katonaként 14 évet szolgált. Azokban az országokban harcolt hazájáért, ahová az Egyesült Államok demokráciafeleslegét exportálta, többek közt Afganisztánban és Irakban. Attól féltem, hogy most egy újabb mozgalom bontakozik ki A fehér nő élete is számít jelszóval, s ismét világszerte újabb zavargások törnek ki. Csak azt nem tudom, hogy most milyen szobrokat fognak ledönteni. A jövőre való tekintettel legjobb, ha minden meglévő szobrot leszerelnek, és nem engedélyezik újabbak felállítását, hogy utólag ne kelljen ledönteni azokat is. Amerikában, ahol még a halálbüntetés is létezik, ezek után a Babbittot lelövő rendőrt akár halálra ítélhetnék gyilkosságért. De a korlátlan lehetőségek országában ki tudja, mi lesz? Még az is megtörténhet, hogy kitüntetik, mint hőst.

Közben tavaly nálunk is, mint az egész világon, évhosszat dúlt a víruspártiak és vírustagadók közötti harc. Csak az az érdekes, hogy pontosan a víruspártiak harcoltak a vírus ellen, a vírustagadók meg nem, hanem mindent megtettek annak terjedéséért.

De azért valami jó is volt ebben a járványban, mert nekünk az unió megígért 79,9 milliárd eurót. Mivel Románia nemigen tudja soha lehívni a nekünk szánt pénzt, az lenne a jó, ha mindenkinek kezébe adnák a rá eső részt. Így azt más nem tudná elsinkófálni vagy elherdálni. Ez, ha jól számolom, fejenként körülbelül 4000 euró, ami nekem is egészen jól jönne.

Szeptemberben félig-meddig megkezdődött a tanítás, de most már be vannak zárva az iskolák. Viszont az oktatási módszerek modernizálódtak. Míg régen jó metódus volt a tanulásra a tankönyvek párna alá tevése azért, hogy a tudomány bemenjen a fejünkbe, ma már más a világ. A diákok a táblagépet vagy a mobiltelefont dugják oda, ha van nekik.

Közben idehaza dúlt a választási kampány, amelynek keretében Orban és Iohannis mindent felavatott, amit lehetett, sőt, még azt is, amit nem. Felavattak nyúlfarknyi autópályákat, és a vasutat az Északi pályaudvartól az otopeni-i repülőtérig, amelyet a felszentelés után három hónappal később vettek használatba.

A Coleciv-tűzeset ötödik évfordulójára (2015. október 30.) még mindig nem sikerült megtalálni a 64 halálos áldozatot okozó tűz miatti vétkeseket. Aztán tavaly volt még egy tűz a Piatra Neamț-i kórház intenzív osztályán, amely tíz koronavírusos beteg halálát okozta. Az igazgató – gondolom, vigasztalásként – mondta, hogy a betegek amúgy is meghaltak volna. (Mert ugyebár előbb-utóbb mindenki meghal.)

Novemberben lezajlott az amerikai elnökválasztás, és már akkor megmondtam, hogy jobb lenne, ha az ötven államban több elnökre lehetne szavazni. Most bebizonyosodott, minimum két elnököt kellett volna választani. A régi dillót és az új szenilist. Amelyik államban Trump győz, ott ő, amelyikben Biden, abban ő lehetett volna az elnök. És akkor mindenki elégedett lenne, és elkerülhető lett volna a mostani cirkusz is. De ne feledkezzünk meg a honi parlamenti választásokról se. Szokás szerint nálunk minden párt győzött a választásokon, még az is, amelyik vesztett. Iohannis régi álma teljesült, mert most már saját kormánnyal rendelkezik. Bár ez sem egészen az övé, mert a liberálisai olyan gyenge sikert arattak, hogy még két másik pártot is be kellett venniük a kormányzásba. Az egyik az RMDSZ, amelyről a magyarbarát Rareș Bogdan azt mondta, hogy ha maguk mellé veszik, akkor Kelemen Hunornak reggelente el kell szavalnia az alkotmány 1. cikkelyét az egységes nemzetállamról. Gondolom, amikor megy hivatalba, a kapus ellenőrzi, hogy ez megtörténik-e.

Aztán végül az angyal elhozta nekünk az első védőoltásokat. A többit jó, ha a nyuszi elhozza húsvétra, vagy jövő karácsonykor az angyal.