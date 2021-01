Apróhirdetések, gyászjelentők

Színház

SEPSISZENTGYÖRGYI TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Martin Crimp A többit már láttad a moziban című darabját Botos Bálint rendezésében a nagyteremben játsszák január 14-én, 16-án és 20-án 19 órai kezdettel. ♦ Ny. V. Gogol Kártyások című komédiá­ja a színház kamaratermében tekinthető meg január 17-én, 19-én, 21-én és 27-én 19 órától. Rendező: Zakariás Zalán.

AZ M STUDIO MOZGÁSSZÍNHÁZ január 15-én és 16-án 19 órától nézők előtt is bemutatja az Andrea Gavriliu által rendezett Param param című legújabb előadását, melyet 22-én, 24-én és 30-án is játszanak a Háromszék Táncstúdióban. Jegyek továbbra is a www.biletmaster.ro oldalon és a központi jegyirodában kaphatók. Az érvényben lévő rendelkezések miatt a helyek száma korlátozott.

Mozi

A MŰVÉSZ MOZIBAN ma 16.15-től Trollok a világ körül (amerikai animációs vígjáték, kalandfilm, románul beszélő), 16.30-tól Összetört szívek galé­riája (amerikai–kanadai romantikus vígjáték, román felirattal), 19 órától Corpus Christi (lengyel filmdráma, magyar felirattal), 19.15-től Seveled (magyar romantikus vígjáték, román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfog­lalás 15–21 óráig, telefon: 0787 526 102; cím: Sepsiszentgyörgy, Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám. Honlap: arta.cityplex.ro.

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES Rézhúron című előadása január 13-án, szerdán 19 órától Nagyajtán a művelődési házban, január 14-én, csütörtökön 19 órától Nagybaconban a kultúrházban, január 15-én, pénteken 19 órától Vargyason a művelődési házban tekinthető meg.

Képernyő

RTV1. Ma 15.10-től: Kocsis Előd képzőművész – Kocsis Előd alapvetően figuratív szobrász, de a geometrikus forma, absztrakció is része monumentálisra törekvő, gazdag formakincsű művészetének. Bukarestben megjelenő magyar és román lapok foglalkoztak művészetével a hetvenes, nyolcvanas években. l Manus Őrkői Cigánytalálkozó – Amikor a járványügyi szabályok ezt épp megengedték, tavaly is megszervezték a Manus Őrkői Cigánytalálkozót. Néhány napig versenyek, koncertek, különféle foglalkozások helyszíne volt Sepsiszentgyörgy határa, de a fesztivál forgatagában súlyos mindennapi gondok is felszínre kerültek.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai katolikus templomban ma 17 órától csendes szentségimádást tartanak; mától péntekig 7.30-tól és 18 órától kezdődnek a szentmisék.

EMLÉKEZÉS A VALLÁSSZABADSÁg KIHIRDETÉSÉRE. Január 13-án, szerdán 18 órától a vallásszabadság kihirdetéséről emlékeznek meg ünnepi istentiszteleten a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban.

Ösztöndíj

A Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete ösztöndíjat hirdet nagycsaládban élő (legalább három gyerek egy háztartásban) középiskolások és egyetemi hallgatók részére. Az ösztöndíjra pályázhatnak: olyan székelyföldi nagycsaládból származó diákok, akik Romániában nappali tagozaton, közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben tanulnak lakhelyüktől eltérő településen és tanulmányaik folytatásához anyagi segítségre van szükségük. A középiskolás diákoknál kizáró jellegű a magyar tannyelvű oktatásban való részvétel. Jelentkezhetnek szakoktatásban részt vevők is. Az ösztöndíj a 2020/2021-es tanévre érvényes, az első félévi részt 2021. februárban, a második félévit pedig június végéig folyósítják. Benyújtási határidő: január 15. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok: a diák által személyesen megfogalmazott kérelem, melyben szabad fogalmazás formájában bemutatja a családja és a saját helyzetét, céljait; kitöltött adatlap (letölthető a tundervar.sic.hu honlapról). A fenti dokumentumokat egy PDF fájlban, a pályázó nevére átnevezve kell elküldeni a tundervar@sic.hu e-mail-címre.

Röviden

FOGADÓÓRÁK. A veszélyhely­zet ideje alatt Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalában a fogadóórák telefonon zajlanak. Akik Antal Árpád András polgármesternél kérnek meghallgatást, hívják a polgármesteri kabinet munkatársait a 0267 311 243-as telefonszámon. Minden csütörtökön 15 és 17 óra között Vargha Fruzsina alpolgármester válaszol a fiatalok kérdéseire a 0267 316 365-ös telefonszámon.

KEDVEZMÉNYEK. A Tega hulladékelszállítási díját az idén is kedvezményesen lehet kifizetni március 31-ig: a kedvezmény egész évre 10 százalék, fél évre 5 százalék. A 70 évesnél idősebb, 800 lej alatti nyugdíjjal rendelkező idős személyeknek nem kell fizetniük a hulladék­elszállításért, a 801–1000 lejes nyugdíjjal rendelkezők pedig 50 százalékos kedvezményben részesülnek. A kedvezmény akkor érvényes, ha egy 2021-es nyugdíjszelvénnyel alátámasztják a kérésüket, ennek határideje április utolsó napja, és minden évben meg kell ismételni.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Császár Bálint utcai Farma-Line (0367 412 103, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Megemlékezés

Az Erdélyi Vitézi Rend ma 16 órától a sepsiszentgyörgyi Hősök temetőjében az érvényben levő óvintézkedések betartásával rövid megemlékezést tart a doni tragédia 77. évfordulója alkalmából. Imát mond v. Bucsi Zsolt Tamás vártemplomi lelkész.

Ingyenes ügyintézés Nagybaconban

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai január 13-án, szerdán 16–18 óráig a nagybaconi kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket szigorú egészségügyi-biztonsági szabályok betartása mellett. Az igénylőknek segítenek a magyar állampolgárság kérelmezésében, a gyermekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, az útlevél igénylésében, regisztrációval, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben, és dossziék összeállításában is. Aki Háromszéken szeretné beadni az említett kérelmeket anélkül, hogy Csíkszeredába kelljen utaznia, keresse fel hétfőtől csütörtökig 8–16, pénteken 8–14 óráig az RMDSZ sepsiszentgyörgyi (Martinovics Ignác utca 2. szám, a Beör-palota első emelete, telefon: 0735 610 100), kovásznai (Szabadság utca 12. szám, telefon: 0734 639 897), kézdivásárhelyi (Apafi Mihály utca 1. szám, telefon: 0721 297 540), illetve baróti irodáját (Szabadság utca 19-es tömbház, 4B lépcsőház, telefon: 0742 174 168).