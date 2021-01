Rövid téli szünetet követően, a Sepsi OSK nehéz mérkőzéssel kezdi a visszavágó-sorozatot. A sepsiszentgyörgyi csapat a rangsor második helyét elfoglaló Craiova vendégeként lép pályára ma a Ion Oblemenco Stadionban. A 19.45-kor kezdődő találkozót a nagykárolyi Kovács István vezeti. A meccset a Digi Sport, a Telekom Sport és a Look Plus élőben közvetíti.

A Sepsi OSK és a Craiova legutóbbi egymás elleni mérkőzésén a három pont sorsát egy lesgól döntötte el, miután a bosnyák Elvir Koljić szabálytalan helyzetből, a partjelző jóváhagyásával értékesítette az előtte adódó lehetőséget. A mai találkozó lesz a csapatok tizedik összecsapása a román élvonalban, korábban a székelyföldi együttes háromszor győzte le olténiai ellenfelét, egyszer döntetlent játszottak, míg öt mérkőzés a Craiova győzelmével zárult. Ezek a találkozók nem gólgazdagságukról maradtak emlékezetesek, hiszen az eddigi kilenc egymás elleni meccsen a kék-fehér mezes alakulat nyolc, a Sepsi OSK hat gólt szerzett.

A papírforma szerint ma sem számíthatunk gólzáporra, hiszen a bajnokság második és negyedik legjobb védelmével rendelkező együttese csap össze. A Craiova az odavágó-sorozatban hét hazai mérkőzéséből négyet megnyert és hármat elveszített, míg Leo Grozavu csapatának idegenbeli mérlege egyértelműen pozitív irányba billen, hiszen négyszer nyertek, háromszor döntetlennel zártak és mindössze egyszer szenvedtek vereséget. A támadójátékot figyelembe véve a székelyföldi gárda jobb mutatókkal rendelkezik a Corneliu Papură irányította csapathoz képest, hiszen a piros-fehér mezesek 24 gólt jegyeztek – ebből tizennégyet idegenben –, míg a Craiova 19-szer vette be az ellenfelek kapuját.

„Mindössze egy hetet készültünk az első mérkőzésünkre. Megpróbáltuk felmérni, hogy a labdarúgók fizikailag hogy állnak a téli szünetet követően, valamint igyekeztünk kijavítani a hibákat. Elégedetlen vagyok a rendelkezésünkre álló felkészülési idővel, hiszen barátságos meccseket sem tudtunk játszani, olyan programot sem tudtunk kialakítani, mint amilyet szerettünk volna. Emiatt nem akarunk panaszkodni, hiszen minden csapat hasonló helyzetben van, ráadásul a hó is megnehezítette a felkészülést. Számítottunk arra, ha december enyhébb volt, akkor a tél hátralévő részében nehéz pályákon kell majd játszanunk és edzenünk. Ezek a körülmények adottak, viszont ettől eltekintve mennünk kell előre. Számunkra az ősz nagyon jól sikerült, szóval, minden erőnket összeszedve kell játszanunk a visszavágó első mérkőzésén is. Az utóbbi napokban akadtak kisebb sérülések, amelyek ellen nem tehetünk, hiszen ebben az időszakban gyakoriak” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző.

A szakember a Craiova elleni mérkőzésről elmondta, nehéz összecsapásra számít, véleménye szerint a programjuk körülményes, hiszen az első négy fordulóban kiváló csapatokkal játszanak, amelyek az előző idényben a rangsor első felében végeztek, és ebben a szezonban is az első helyekért harcolnak. Grozavu szerint az első négy mérkőzésen igyekeznek felvenni a ritmust, viszont addig is megpróbálnak pontokat szerezni. A vezetőedző hozzátette, a csapat célkitűzése nem változott, szeretnének felsőházi rájátszásba jutni, majd utána kiderül, hogyan tovább. Úgy véli, be kell bizonyítaniuk, hogy nem véletlenül teleltek a negyedik helyen. Nagyon sokat kell dolgozniuk, hiszen most már mindenki komolyan veszi a háromszéki csapatot, nehéz tavaszra számítanak, az őszhöz képest jobban szervezett egyöttesekkel fognak játszani.

A 16. forduló programja: * ma: Medgyesi Gázmetán–FC Voluntari (17 óra), Craiova–Sepsi OSK (19.45 óra) * szerda: Chindia Târgoviște–Jászvásári Poli (17 óra), FC Hermannstadt–FC Dinamo (19 óra) * csütörtök: FC Botoșani–FC Argeș (17 óra), Kolozsvári CFR–Academica Clinceni (20 óra) * péntek: Aradi UTA–FC Viitorul (17 óra), FCSB–Astra Giurgiu (20 óra).



A Viitorul nyerte az elnapolt mérkőzést

Az FC Hermannstadt hiába vezetett, vereséggel távozott a tengerpartról a 12. fordulóból bepótolt bajnoki után, miután az FC Viitorul hátrányból fordítva győzött hazai környezetben. 2021-ben a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság első gólját a mérkőzés 19. percében a balhátvéd Raul Opruț szerezte, majd a házigazdák a szünet előtt kiegyenlítettek Kevin Luckassen közeli találatával. A második félidőben is a Viitorul alakított ki több lehetőséget, a szebeni együttes viszont majdnem tizenegyest harcolt ki. Virgil Ghiță kezezése után Radu Petrescu játékvezető előbb befújta a büntetőt, nem sokkal később meggondolta magát, inkább szögletet ítélt. A 84. percben a gólszerző Luckassen előkészítését Andrei Ciobanu egy lövőcselt követően a jobb felsőbe továbbította. Mircea Rednic csapata 2–1 arányban győzött, aminek köszönhetően a rangsor hatodik helyére ugrott, a Hermannstadt pedig maradt a tizennegyedik.