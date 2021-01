Kitolódhat az első félév

A második szemeszter kezdetétől akár két hónapig is meghosszabbíthatják a tanulók első félévi tanulmányi eredményeinek lezárási időszakát – derült ki az oktatási miniszter és a tanfelügyelők tegnapi megbeszélésén.

Sorin Mihai Cîmpeanu tanügyminiszter tegnap videokonferencián tanácskozott a főtanfelügyelőkkel az első félévi tanulmányi helyzetek lezárásáról. A tanácskozás után a szaktárca arról tájékoztatott, hogy az illetékesek több megoldás lehetőségét is felvetették. Beszéltek többek közt arról, hogy az elmaradt tevékenységeket a második szemeszterben lehet majd pótolni, és az is felmerült, hogy ahol nincs lehetőség az első félévi tanulmányi eredmények lezárására, ott ezt a második félév első 4–8 hetében pótolják. Adott esetben a heti óraszámtól függetlenül két jegy is elegendő lehet a lezáráshoz. A minisztérium szerint körülbelül 65 ezer tanuló van abban a helyzetben, hogy első félévi tanulmányi eredményei lezáratlanul maradhatnak.