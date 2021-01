Jót is hozott a késve érkező tél a sepsiszentgyörgyieknek, a havazással elérhető közelségbe került a sugásfürdői sípályák megnyitása. A kisebbiken még a decemberi hóágyúzásból is maradt valami kevés, erre rakódik rá a természetes hó, és a hóágyúk éjjelente ismét teljes üzemben dolgoznak, így holnap délután remélhetőleg már fogadhatja a sízőket, hódeszkázókat a megyeszékhely kis üdülőtelepe.

A szánkózókat azonban kitiltják innen, hiszen már eddig is nagy kárt okoztak a sípályákban. Másutt külön szánkópályák vannak, és itt is lenne rá igény, a hétvégén valóságos tömegek rohamozták meg a sugásfürdői lejtőket, holott akad még szánkózásra alkalmas hely a környéken, például a városszéli jegyszedő házikó mögötti dombon (az 1848-as emlékerdő mögött) is biztonságosan ródlizhatnak a gyermekek.

Ami a sízést-hódeszkázást illeti, idén annyi a változás, hogy az arcvédő maszk viselése kötelező, és a távolságtartásra is figyelni kell – közölte lapunkkal Bodor Loránd, a sugásfürdői sportlétesítményeket is működtető Rekreatív Rt. igazgatója. A koronavírus-járvány miatt idén az öltözőt nem nyitják meg, csak a mosdókat, és a Tribel vendéglő is leköltözik az emeletről egy kinti bódéba, a vendégek pedig a kinti asztaloknál fogyaszthatják el meleg ételüket vagy italukat, érdemes tehát kicsit jobban felöltözni, mint máskor. Ha az időjárás kitart, és szerdára valóban elkészülnek a kicsi pályával, átköltöztetik a hóágyúkat a nagyobbik pályára, és ott kezdik felpótolni a természetes havat, a hosszabbik lejtő üzembe helyezéséhez azonban több – fagyos – napra van szükség.

A nyitvatartás az előző években bevált órarendet követi: a felvonók hétfőtől csütörtökig 15 és 20, pénteken 15 és 21, hétvégén és vakációban 9 és 21 óra között működnek, a buszok keddtől vasárnapig naponta kétszer járnak: Sepsiszentgyörgyről 10 és 16 órakor indulnak, Sugásfürdőről visszafelé 13 és 19 órakor.

A jegyárak a következők: egy felvonás ára 4 lej, de jobban megéri bérletet váltani, amelyből négyféle van. A legolcsóbb 9 lej, ami 12 pontot, azaz 4 felvonást ér (a kicsi pályán), 36 lejért 60 pontot kapunk, 60 lejért 120-at, a legdrágább, 151 lejes bérletért pedig 360 pontot. A bérletet egy kis elektronikus hordozóra töltik fel, amiért 15 lejes garanciapénzt kell fizetni, ezt azonban visszatérítik az eszköz leadásakor. A megmaradt pontokat tavaly még több más helyen is fel lehetett használni – a Sugás Spa csobbanóban, a városi uszodában vagy a strandon –, 2020-ban azonban ezek közül csak a strand nyitott, és azt még nem tudni, hogy az idén mi lesz. Kedvezményre a 18 év alattiak, 60 év fölöttiek és a fogyatékkal élők jogosultak (de igazolniuk kell magukat), ingyenesen a 130 centiméternél nem magasabb kisgyermekek, a nemzeti és olimpiai kerettagok sízhetnek, illetve deszkázhatnak Sugásfürdőn.