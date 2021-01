Zöld út az antigén gyorsteszteknek

Az Országos Egészségügyi Intézet rendelkezése szerint az egészségügyi egységekben, bentlakásos szociális intézményekben, krónikus betegeket ellátó zárt részlegeken, börtönökben végzett antigén gyorstesztek eredményét elismerik a hatóságok, és ezentúl ezek is szerepelnek az országos kommunikációs törzs napi fertőzési statisztikájában anélkül, hogy különbséget tennének a gyorsteszt és a PCR-teszt eredménye között. Az intézkedés jelentőségéről dr. Roșu Mátyást, a sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház orvos igazgatóját kérdeztük.

Míg a PCR-teszt ára kétszáz lej körül mozog és az eredményre négy-öt órát kell várni, az antigén gyorsteszt tízszer olcsóbb és 15–20 perc alatt megvan az eredmény – részletezte a kórházvezető. Közelebbről egyeztetnek a szakorvosokkal, hogy milyen esetekben tartják elengedhetetlennek a PCR-teszt elvégzését, és milyen kezeléseknél, beavatkozásoknál elegendő az antigén gyorsteszt.

Roșu doktor úgy véli, az onkológiai és egyébb krónikus esetekben párhuzamosan kellene végezni a tesztelést a kétféle módszerrel. Az antigén gyorsteszt – amelyhez a mintát éppúgy nyálkahártyából veszik, mint a PCR-teszt esetében – jó arra, hogy figyelmeztessen, fertőzés van a szervezetben, de a negatív eredmény nem jelenti biztonságosan azt, hogy az illető nem fertőzött – mondotta. Dr. Roșu Mátyás szerint esetenként és személyreszabottan kell eldönteni, mikor elegendő az antigén gyorsteszt, mert pozitív eredmény esetén ez is biztonságos, negatív eredmény esetén ellenben nagyon körültekintően kell eljárni, megvizsgálni, hogy a páciensnek valóban nincsenek-e tünetei, ellenkező esetben kötelező a PCR-teszt elvégzése.

A sürgősségi osztályon eddig is használták ezt a típusú szűrést, jelenleg a törvény lehetőséget ad arra, hogy diagnosztikai szempontból is alkalmazzák, ami gyorsítja az eljárást, ráadásul költségek szempontjából is előnyös, de amíg nem tapasztalják meg a kétféle tesztelés eredményének azonosságát, addig egyes esetekben párhuzamosan elvégzik mindkettőt – mondta a kórházvezető.

A megyei kórház jelenleg közel háromezer gyorsteszttel rendelkezik, de további mennyiség beszerzését is elindították. Tavaly több mint 11 ezer PCR-tesztet végeztek a kórház májusban átadott biológiai laboratóriumában, ebből közel ezerötszázat decemberben, ha a gyorstesztek biztonságáról meggyőződnek, akkor nemcsak a sürgősségen fogadják el ennek a típusú szűrésnek a pozitív eredményét, hanem más esetekben is.