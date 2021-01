Derzsi-Ráduly Kázmér, a Baróti Szabó Dávid Középiskola igazgatója úgy nyilatkozott, örvend a beruházáshoz szükséges összeg megszavazásának: a két tanintézetnek ezernél több tanulója van, fontos lenne, hogy számukra könnyen elérhető legyen ez a közegészségügyileg igencsak fontos szolgáltatás. „Beszéltem a polgármester úrral, és jeleztem, erőnkhöz és lehetőségeinkhez képest messzemenően támogatjuk a fogászati rendelés újbóli elindítását. Fontos lenne a tanulóknak – főleg a falvakon lakóknak –, hogy szükség esetén az iskolában tudjanak segítséget kérni, a szülőknek, mert így nagyobb biztonságban tudhatják gyermekeiket, és az iskolának is, hiszen komolyabb fog- vagy fejfájás esetén tudnánk, hova, kihez irányítsuk őket. Nagyon bízom abban is, hogy az önkormányzat nemcsak a rendelőt tudja felújítani, hanem azt a szakembert is megtalálja, aki folyamatosan vagy bár hetente több alkalommal kész a diákság rendelkezésére állni” – nyilatkozta a középiskola igazgatója.

Antalka Huba fogorvos a kamara nevében üdvözölte a barótiak kezdeményezését. Fontos, hogy a fogorvosi ellátás a fiatalok számára az iskola területén könnyen elérhető legyen, hiszen ott a szájhigiéniai tanácsoktól a súlyosabbá válható esetek kiszűréséig sok mindenben segítséget kaphatnak – hangsúlyozta.

A városi tanács által a cél érdekében megszavazott összeget kezdetben elégségesnek tartja, de ha szükséges, némi felszereléssel ők maguk is segíthetik az elindulást. Munkatársaik készek szakmai útmutatást is adni, hogy a beruházás sikeres legyen, és a szükséges engedélyeket megkaphassák – részletezte a kamara elnöke, hozzátéve: mindegyik önkormányzat számára követendő példa lehet a sepsiszentgyörgyi városháza áldozatvállalása, mely felújított öt iskolai fogászati rendelőt, közülük hármat már akkreditáltatott is. E befektetések haszna megmutatkozott az elmúlt időszakban is, amikor vészhelyzetben a Mikes-iskola rendelőjében látták el a sürgősségi eseteket.

A két baróti iskola bő két évtizedig rendelkezett saját fogorvosi rendelővel. Mint Urák Pétertől, a középiskola egyik legrégebbi pedagógusától megtudtuk, az új épület 1969-es átadását követően annak második emeletén volt a rendelő, a hetvenes évek közepéig Berkeczi Katalin látta el a fogorvosi teendőket, majd a kilencvenes évek elejéig dr. Zsarnóczay Enikő.