Háromszéken kilenc oltási központban kezdik meg január 15-én a koronavírus elleni védőoltási kampány második szakaszát, amelyben a hatvanöt év fölötti személyek, a krónikus betegek (kortól függetlenül) és a kulcsfontosságú ágazatokban dolgozók kérhetik az ingyenes vakcina beadását. Az egészségügyi alkalmazottak és a szociális intézmények dolgozói és ellátottjai után e kategóriák oltása is egyéni igénylés alapján történik, cégek és intézmények esetében a munkaadó összesíti a jelentkezéseket és továbbítja a hatóságok felé.

A kormány oltási tájékoztatója szerint (elérhető a www.vaccinare.gov.ro honlapon) az ingyenes védőoltásra jogosult krónikus betegek kategóriájába tartoznak a cukorbetegek, túlsúlyban és más anyagcsere-betegségekben szenvedők, a rákos betegek, a szív- és érrendszeri problémákkal küszködők, vesebetegek, tüdőbetegségekkel nyilvántartottak. A betegséglistán még szerepelnek az idegrendszeri betegségek (Down-szindróma is), májbetegségek, autoimmun betegségek, súlyos immunhiányos betegségek (transzplantáción átesett betegek előzetes orvosi jóváhagyással, biológiai terápia vagy hosszú távú kortikoszteroid-kezelés alatt álló betegek, HIV fertőzöttek).

Szintén az oltási kampány második szakaszában kérhetik az immunizálást a belügyi és védelmi minisztérium dolgozói, minisztériumok, a parlament, a kormány és az elnöki hivatal, az állami intézmények személyzete, valamint a tanügyi alkalmazottak, beleértve a bölcsődék dolgozóit is. Továbbá a közüzemek és energiaszolgáltatók, az élelmiszeripari alkalmazottak, gyógyszergyártók, az áru- és személyszállítók, a posták és futárszolgálatok személyzete, az egyházak munkatársai, valamint a média azon képviselői is igényelhetik a védőoltást, akik a megfertőződés fokozott kockázatával járó tevékenységet folytatnak. A második oltási időszakban a magánszektor kulcsfontosságú ágazataiban dolgozók is kérhetik a vakcinát.

A megyei vészhelyzeti bizottság döntése alapján Háromszék öt városában kilenc oltási központot állítanak fel, ezek közül egyesek már az első szakaszban is működtek. Sepsiszentgyörgyön a Dália utca 1. szám alatt (a szociális igazgatóság korábbi székhelyén) és a Vadász utcai kis sportcsarnokban oltanak, Kézdivásárhelyen a Kicsid Gábor Sportcsarnokban rendezik be a központot, Kovásznán a városi kultúrházban, a városi kórházban és a Benedek Géza Szívkórházban várják az oltásra jelentkezőket, Baróton a Kossuth Lajos utcai sportteremben fog működni az oltási központ, Bodzafordulón a kultúrotthonban és a kovásznai szívkórházhoz tartozó helyi kórházban oltanak.

Minden központban biztosítani kell ágyakat, székeket, asztalokat, hűtőszekrényt és digitális hőmérőt. A szervezésben részt vesznek a helyi önkormányzatok, kórházak, a megyei közegészségügyi igazgatóság, a katasztrófavédelmi felügyelőség és a belügyminisztérium megyei képviselői.

Az oltási kampányt irányító országos bizottság rendelkezése alapján a regisztráció megtehető az erre a célra létrehozott internetes platformon (https://programare.vaccinare-covid.gov.ro), telefonon a közegészségügyi igazgatóságok hívószámán (Kovászna megye esetében: 021 414 44 67), illetve a családorvosoknál.

Lapunk érdeklődésére dr. Lucia Șereș, a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke elmondta, mivel az említett platformon és telefonon a személyi azonosító szám (CNP) alapján történik a jelentkezés, nincs szükség arra, hogy a hatvanöt év fölötti krónikus betegek a családorvost kérjék fel a regisztrálásra, hisz születési évük alapján így is rögzíti a rendszer az igénylésüket, ezért arra kérik a krónikus betegeket, ha oltást igényelnek, csak a hatvanöt év alattiak jelentkezzenek a családorvosi rendelőkben. Ha minden krónikus beteg a családorvosoknál kívánna regisztrálni, nagyon megterhelné őket, és nem tudnák ellátni az akut betegeket és a többi pácienst – mondta Șereș doktornő.

Arról egyelőre a hatóságok nem rendelkeztek, hogy milyen egészségügyi egységek vesznek részt az immunizálásban, konkrétan kikből áll az oltási személyzet a nevezett központokban, illetve kik és hol igényelhetik az otthonukban történő beoltást, mert betegségük megakadályozza, hogy eljussanak egy oltási központba. Korábbi értesüléseink szerint a kórházak nem szívesen nélkülöznének több napra orvosokat, asszisztenseket, de a családorvosi rendelőkben is gondot jelentene, ha néhányan ideiglenesen kiesnének a tevékenységből.

​ A szociális otthonokban még oltanak

Ugyan néhány nap múlva kezdődik az oltási kampány második szakasza, a legtöbb megyében, így Háromszéken sem fejeződött be az egészségügyi személyzet és a szociális ágazatban dolgozók beoltása. Legtöbb szociális egységben egyelőre csak az igényfelmérés történt meg az alkalmazottak és az ellátottak körében, amiből kiderül, a személyzet éppen olyan alacsony arányban kéri az immunizálást, mint az egészségügyiek. A sepsiszentgyörgyi Zathureczky Berta Idősek Otthonában három alkalmazott és tizenhét bentlakó iratkzott oltásra, akik pedig már átestek a koronavírus-fertőzésen, ebben a szakaszban nem is kérhették a védőoltást – magyarázta lapunknak Klárik Mária igazgató.

A megyei szociális gondozói és gyermekjogvédelmi igazgatósághoz tartozó hídvégi öregotthonban a nyolcvanhét bentlakóból ötvenhárman élnek a lehetőséggel, az alkalmazottak közül minden negyedik iratkozott fel. Vass Mária, a megyei igazgatóság vezetője elmondta, a rendszerben dolgozó közel háromszáz alkalmazottból negyvenhatan szeretnék beoltatni magukat, a gyermekek körében ellenben még nem készült felmérés. Csak a 16 éven felüliek élhetnek a lehetőséggel, de 18 éves korig még kiskorúak, kérdés, ki dönt helyettük. Törvény szerint az igazgató, vagyis Vass Mária gyakorolja a szülői jogokat a kiskorúak esetében, de szerinte ilyen helyzetekben az értük felelős családorvosnak kellene javasolnia, ki kapjon védőoltást. Az idősek otthonában is meg kellene előznie az oltást egy orvosi véleményezésnek, és tájékoztatni is kellene az otthon lakóit az oltásról – véli az igazgató. Az intézményvezető értesülése szerint tegnap délig egységeik közül csak egyik kédzivásárhelyi gyermekoothonban oltottak, de azt gondolja, a következő napokban felgyorsul az ütem, a mobil oltócsapatok kimennek azokra a helyszínekre, ahol igénylik a vakcinát.