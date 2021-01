KÖZÉRDEKŰ FELHÍVÁS VAGY MANIPULÁCIÓ? December végén több hírcsatornán is megjelent egy felhívás, mely szerint naponta körülbelül ötszáz új koronavírus-esetet diagnosztizálnak a csomagolatlan kenyér fogyasztása miatt.

A reklám jól meg volt tervezve, például két intézménynév – az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóságé és a fogyasztóvédelemé – is feltűnt benne pár másodpercig. A reklám szándékosan közérdekű felhívásnak akar tűnni, csakhogy azt nem állami intézmény, hanem az Értékeld a Minőséget Egyesület rendelte meg, melyről mindössze annyit lehet tudni, hogy az elmúlt hónapokban a csomagolt kenyér fogyasztását propagálta. Újságíróknak sikerült kideríteniük, hogy a nyilvános adatok szerint az egyesület székhelye abban az épületben található, melyet a Vel Pitar kenyérgyártó cég részvényesei birtokolnak. Az Országos Közegészségügyi Igazgatóság (DSU) korábban értesítette az audiovizuális tanácsot (CNA), és azt kérte a hírcsatornáktól, hogy távolítsák el a műsorrácsból a szpotot, melynek célja a rossz szándékú manipuláció és megtévesztés. (Paginademedia.ro/Főtér)

A VÍRUS NEM VÁLOGAT. Tegnap elhunyt koronavírusban Bogdan Stanoevici színész, volt miniszter, aki 2014-ben kilenc hónapon keresztül vezette a határon túli románokért felelős szaktárcát. A 62 éves volt miniszter tavaly azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy védőmaszkellenes tüntetésen vett részt, és bírálta a járvány ellen hozott védekező intézkedéseket. Stanoeviciot december végétől kezelték kórházban. A vírus egy másik közismert áldozata Florentin Crihălmeanu, Kolozsvár-Szamosújvár görögkatolikus püspöke, aki január elején fertőződött meg az új típusú koronavírussal – közölte tegnap a püspökség. A közlés szerint a 61 éves püspök állapota javult az elmúlt napokban, de tegnap hirtelen ismét rosszul lett, egyre nehezebben lélegzett, a riasztott mentősök pedig már nem tudták újraéleszteni. Crihălmeanu 1997-től 2002-ig kolozsvári-szamosújvári segédpüspök volt, 2002-ben nevezték ki püspöknek. (Mti)

TEODOSIE PÁLFORDULÁSA. Nem tudni, mi történhetett a vírus-, oltás- és szabálytagadó Teodosie konstancai ortodox érsekkel, aki a járványhelyzet kezdete óta több ízben is címlapokra került koronavírus-tagadó magatartása miatt, például amikor az ortodox egyház javaslata ellenére is megtartotta az ünnepi miséket, vagy amikor a Szent András-napi búcsún ugyanazzal a kanállal végezte az áldoztatást. Ahhoz képest, hogy eddig fittyet hányt az összes óvintézkedésre, pár napja azt nyilatkozta, hogy eddig nem sokat tudott a védőoltásról, de utánanézett, egyeztetett egy szakértővel, és ezentúl arra biztatja híveit, hogy oltassák be magukat. Az oltással kapcsolatosan szerinte az a legnagyobb baj, hogy a hatóságok nem tájékoztatták a lakosságot megfelelőképpen. Vízkeresztkor még azt mondta, hogy azok a bátor férfiak, akik beúsztak a tengerbe a keresztért, már megkapták az oltást, mert az úszás a legtermészetesebb és a legegészségesebb vakcina. (Transindex/Főtér)