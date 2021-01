Gyakran ismétlődő füttyszó és sziréna hangja nyomatékosította a megyei egészségügyi és szociális intézményekben dolgozó küldöttek követeléseit, melyeket hangosbemondón olvasott fel Vasile Neagovici szakszervezeti bizalmi. Felidézte, a kormány az óév utolsó napján döntött arról, hogy január elsejétől befagyasztja a közalkalmazotti béreket, a döntés hátrányosan érinti az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók bizonyos kategóriáit is. Nehezményezte, hogy e kulcsfontosságú kérdésben konzultáció nélkül született határozat. Az egészségügyben, szociális ellátásban dolgozók mindannyian méltó bánásmódot érdemelnek, de az ápolóknak, takarítóknak és más, alacsony jövedelmű alkalmazottaknak is joguk van a törvények szavatolta korrekt bérezéshez – mondta. „Elegünk van a be nem tartott ígéretekből”, „szégyen, szégyen” – kiabálták egyebek mellett a megmozdulás résztvevői.

Vasile Neagovici arra emlékeztette a kormány helyi képviselőjét, hogy 11 hónapon át egy eddig előzmény nélküli helyzetben biztosították a kórházak és szociális intézmények megfelelő működését, sőt, utóbbiak munkatársai arra kényszerültek, hogy 14 napra beköltözzenek az ellátottakhoz, míg a kórházakban sokan túlóráztak, megfelelő ellátást biztosítva a betegeknek, fertőzötteknek. Azt is kiemelte, hogy az anyagi követelések mellett a minimális munkakörülmények és a személyes felszerelések biztosítására egyaránt igényt tartanak. Kifogásolta ugyanakkor, hogy a különféle pótlékokat a három évvel ezelőtti fizetések alapján kapják a rendszerben dolgozók. Azt várják a kormánytól, hogy bírálja felül a bérek befagyasztására vonatkozó döntését, „31 év után nem vagyunk hajlandóak tovább várni!” – nyomatékosított a szakszervezeti elnök. Sepsiszentgyörgyhöz hasonlóan az ország többi megyéjében is tiltakozó megmozdulást szerveztek tegnap az egészségügyi dolgozók, betegellátásban és idősgondozásban tevékenykedő szervezetek képviselői, s mint az a háromszéki sztrájkőrségen elhangzott, ez csupán az első lépés volt a tervezett akciókból, melyek célja, hogy jobb belátásra bírják a nemrég hivatalába lépett kormányt.