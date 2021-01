A háromszéki klub tegnap közösségi oldalán hozta nyilvánosságra, hogy pozitív lett a szakmai stáb egyik tagjának koronavírustesztje. Bár nevet nem közöltek, a román sportsajtó szerint az amúgy is eltiltott Leo Grozavu vezetőedző a fertőzött, így a Sepsi OSK nélküle utazott el a Craiova elleni idegenbeli mérkőzésre, helyette Ilyés Róbert másodedző irányította az együttest.

A csapatok a sűrű havazás miatt labdarúgásra alkalmatlan pályán kezdték a mérkőzést, amelynek 3. percében Ivan Mamut durva szabálytalansága után Niczuly Roland szorult ápolásra, majd a kapusnak a horvát játékos becsúszása miatt az elszakadt cipőjét is le kellett cserélnie, azonban a csatár megúszta büntetés nélkül a belépőt. Az együttesek nem meglepő módon az első félórában egyetlen helyzetet sem alakítottak ki, az első kaput eltaláló lövésre a 43. percig kellett várni, amikor egy szöglet után Boubacar Fofana bal alsó sarok felé tartó fejesét Dan Nistor a gólvonalról vágta ki.

A szünetben a pálya teljes felületéről letakarították a havat, így a második félidőben a csapatok is élvezetesebb játékkal rukkoltak elő. A vendégek letámadással igyekeztek zavarba hozni a házigazdákat, akik ennek ellenére veszélyesebbek voltak támadásban, viszont a kézdivásárhelyi születésű kapus hárította a kísérleteket. A székelyföldi együttes válaszként előbb Bogdan Mitrea csúsztatásával, majd Gabriel Vașvari távoli lapos lövésével próbálkozott, azonban Mirko Pigliacelli védeni tudott.

A 81. percbe emberelőnybe került a Sepsi OSK, miután Vladimir Screciu piros lapot kapott Kovács István játékvezetőtől az Adnan Aganović elleni belépője miatt. A sepsiszentgyörgyi csapat a hajrában nem kockáztatott, a döntetlen megtartására törekedett a Craiova vendégeként, amely sorozatban harmadik mérkőzésén nem szerzett gólt. A ráadásban Fofana néhány másodperc alatt két sárga lapot is begyűjtött, így a háromszéki csapat is tíz emberrel fejezte be a mérkőzést.

1. Liga, alapszakasz, 16. forduló: Craiova–Sepsi OSK 0–0.

Craiova, Ion Oblemenco Stadion. Vezette: Kovács István (Nagykároly). Craiova: Piglia­celli – Bancu, Constantin, Bălașa, Vlădoiu – Cicâldău (Mateiu, 84.), Screciu, Nistor (Căpățînă, 63.) – Ofosu (Baiaram, 84.), Mamut, Bărbuț (Ivan, 46.). Vezetőedző: Corneliu Papură. Sepsi OSK: Niczuly – Csiszer, Bouhenna, B. Mitrea, Ștefan – Aganović, Vașvari (Deligiannidisz, 90+1.), Fofana, Achahbar (Nouvier, 46.) – Fülöp L. (Bajrovic, 59., Kovács 86.), Petrila (Golofca, 46.). Vezetőedző: Ilyés Róbert. Sárga lap: Vlădoiu (42.), Screciu (52.), Mamut (88.), illetve Golofca (50.), Csiszer (87.), Fofana (90+2., 90+2.). Piros lap: Screciu (81.). Kiállítva: Fofana (90+2.).

További eredmény: Medgyesi Gázmetán–FC Voluntari 2–0 (gólszerzők: Zé Manuel 70., 73.).

Tamás érkezett, Mitrea távozott

A kézdialmási Tamás Nándor néhány nappal korábban meghosszabbította szerződését a magyar élvonalban szereplő Puskás Akadémia csapatával, majd tegnap a Sepsi OSK bejelentette, hogy a 20 éves játékost egy és fél évre kölcsönvette. A sepsiszentgyörgyi csapat azt is nyilvánosságra hozta, hogy Vlad Mitrea júniusig a másodosztályban szereplő FC Petrolul Ploiești mezét ölti magára a több játéklehetőség reményében. A fiatal középpályás az odavágó-sorozatban öt mérkőzésen jutott epizódszerephez, összesen 54 percet töltött a pályán, többnyire a harmadosztályú bajnokságban kapott lehetőséget.

„Tovább erősödött a keret: a mai nap során véglegessé vált, hogy a Sepsi OSK színeiben fog játszani a kézdialmási születésű Tamás Nándor Károly is. A 20 esztendős szélső támadó a Puskás Akadémia csapatától érkezett hozzánk, másfél évre kölcsönbe. Sok sikert kívánunk neki a piros-fehér színekben! Ugyanakkor, megállapodás született a Sepsi OSK és a Petrolul Ploiești között Vlad Mitrea játékjogát illetően. Eszerint a 19 éves középpályás a szezon végéig kölcsönbe került a Prahova megyei csapathoz a több játéklehetőség reményében. Sok sikert kívánunk Vlad új állomáshelyeden” – olvasható a sepsiszentgyörgyi csapat közleményében.

Tamás Nándor

Tamás Nándor négy évvel ezelőtt Csíkszeredából, a Székelyföld Labdarúgó Akadémia kötelékéből került a Puskás Akadémia együttesébe, amelynek színeiben 2019 februárjában, a Mol Fehérvár ellen mutatkozott be a magyar élvonalbeli bajnokságban, ahol összesen 23 mérkőzésen lépett pályára és két gólt szerzett, míg a Magyar Kupában hét találkozón öt góllal és három gólpasszal segítette csapatát. Időközben a magyar másodosztályban is játszott kölcsönben a Csákvár FC mezében, ahol 49 meccsen kilenc találat és 12 assziszt volt a mérlege.