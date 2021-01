Benkő Erika a jogvédelmi szolgálat tavalyi tevékenységét értékelő tájékoztató elején jó hírként számolt be a december tizedikén született döntésről. Felidézte, a temetőrongálás ügye még 2019-re nyúlik vissza, amikor – a román szélsőségesek erőszakos betörése nyomán (szerk. megj.) –, egyebek mellett testi sértés, rongálás, kegyetlenkedés és diszkrimináció is történt a sírkertben. A MIJSZ a csíkszeredai ügyészségen tett feljelentést, melyet helyszíni fotókkal és videó felvételekkel is dokumentált. Beadványukra a moinești-i bíróság mellett működő ügyészség azt válaszolta, álláspontjuk szerint nem történt bűncselekmény és ennek hiányában az ügyet szeretnék lezárni. Ezt a döntést a szolgálat nem fogadta el és fellebbezett is, ám ez a bíróság ismét elutasította. Erre válaszként újabb pert kezdeményeztek, amit december tizedikén meg is nyertek – vázolta Benkő Erika, megjegyezvén: a temetőrongálás ügye így visszakerült az ügyészséghez. „A bíróság ezúttal kimondta azt is, hogy a rongálás, a gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás, valamint a közrend és köznyugalom megsértésében az ügyészségnek tovább kell vizsgálódnia. A kegyeletsértés bűncselekménye esetében azonban a nyomozás megszüntetését jóváhagyta a bíróság. Elrendelte ugyanakkor, hogy a fent említett bűncselekmények esetében a nyomozás folytatódjék, ugyanis véleményük szerint az ügyészség nem gyűjtött elegendő bizonyítékot arra nézve, hogy megállapítsa, nem történt törvényszegés” – összegezte a fejleményeket a jogvédelmi szolgálat vezetője.

A MIJSZ egyébként két ügyben képviseli Csíkszentmárton önkormányzatát az Úz-völgye perek kapcsán. Egyik a Dormánfalva polgármestere által kibocsájtott, a román hősök tiszteletére a temetőben állított ötven kereszt építkezési engedélyének megsemmisítésére és az építmények elbontására vonatkozik, míg a másik a dormánfalvi helyi tanács a 2019/29- es számú határozatának megsemmisítését célozza – hangzott el az évértékelő tájékoztatón.